「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の４日正午現在でＤＯＷＡホールディングス<5714.T>が「売り予想数上昇」１位となっている。



４日の東証プライム市場でＤＯＷＡが続伸。金銀銅などの非鉄価格が急上昇し注目を集めていたが１月３０日に米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の次期議長に「タカ派」とも評されるウォーシュ氏が指名されたことを契機に急落。上昇を支えていたドル安基調が変化することが警戒された。ただ、足もとで非鉄価格は急落後の反発局面となっている。同社は非鉄大手で環境・リサイクル分野に強く「都市鉱山」関連株としても注目されるほか、海外に銀鉱山なども保有している。非鉄株人気に乗り株価は最高値圏にあるが、利益確定売りも警戒されている様子だ。



出所：MINKABU PRESS