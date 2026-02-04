丸紅が後場強含む、２６年３月期最終利益予想及び配当予想を上方修正

丸紅<8002.T>は午前１１時ごろに第３四半期累計（４～１２月）連結決算を発表したことで、いったんは材料出尽くし感から値を消したものの、後場再び強含みとなっている。



第３四半期累計決算と同時に２６年３月期通期業績予想について、最終利益を５１００億円から５４００億円（前期比７．４％増）へ上方修正し、期末配当予想を５０円から５７円５０銭へ引き上げ年間配当予想を１０７円５０銭とした。第３四半期までの実績を踏まえ、エネルギー・化学品及び電力・インフラサービスの見通しを引き下げる一方で、金属においてはチリ銅事業の増益を見込むことに加えて、エアロスペース・モビリティや金融・リース・不動産などの見通しを引き上げた。なお、第３四半期累計決算は、売上高６兆１７２４億円（前年同期比７．９％増）、最終利益４３２２億９０００万円（同１．７％増）だった。



同時に、上限を５００万株（自己株式を除く発行済み株数の０．３０％）、または１５０億円とする自社株買いを実施すると発表した。取得期間は２月５日から６月３０日までで、機動的な資本政策の遂行と株主還元の拡充を図るために自社株を取得するとしている。



