8季ぶりカラバオ杯決勝進出のアーセナル、アルテタ監督「努力してきた事実こそが魔法のようだ」
8季ぶりのカラバオ杯決勝を決めたアーセナルのミケル・アルテタ監督は「最高のビタミンだ」と語った。英『スカイスポーツ』が伝えている。
3日に開催されたカラバオ杯準決勝第2戦でアーセナルはチェルシーをホームに迎えた。敵地での第1戦を3-2で先勝していたアーセナルは失点をせずに第2戦を進めると、後半アディショナルタイムにFWカイ・ハバーツがネットを揺らして1-0の完封勝利。2戦合計4-2として決勝へと駒を進めた。
決勝進出を決めた試合後、アルテタ監督は「これは我々の体に摂り入れられる最高のビタミンだ」と語っている。
「我々は3日おきに試合を戦っている。この瞬間をともに迎えるために皆が一生懸命努力してきたという事実こそが、本当に魔法のようだ。ロッカールームやクラブに関わる全員の喜びや笑顔、そしてエネルギーが満ちているのが分かるだろう。だから、決勝は楽しみだよ」
なお、決勝では、マンチェスター・シティ対ニューカッスルの勝者と対戦する。
3日に開催されたカラバオ杯準決勝第2戦でアーセナルはチェルシーをホームに迎えた。敵地での第1戦を3-2で先勝していたアーセナルは失点をせずに第2戦を進めると、後半アディショナルタイムにFWカイ・ハバーツがネットを揺らして1-0の完封勝利。2戦合計4-2として決勝へと駒を進めた。
「我々は3日おきに試合を戦っている。この瞬間をともに迎えるために皆が一生懸命努力してきたという事実こそが、本当に魔法のようだ。ロッカールームやクラブに関わる全員の喜びや笑顔、そしてエネルギーが満ちているのが分かるだろう。だから、決勝は楽しみだよ」
なお、決勝では、マンチェスター・シティ対ニューカッスルの勝者と対戦する。