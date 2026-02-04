今治が23歳ブラジル人DFを獲得!! ロドリゴ・ソウザ「日本へ着いた瞬間から…」
FC今治は4日、ブラジル人DFロドリゴ・ソウザの完全移籍加入を発表した。今後メディカルチェックを経て、正式契約を結ぶ予定だという。
エノシス・ネオン・パラリムニ(キプロス)からの完全移籍加入となるロドリゴ・ソウザはクラブを通じ、「FC今治に関わる皆様へ 日本へ着いた瞬間から、FC今治の為に私の全ての力を注ぐ事を約束します。早くユニフォームを着て、皆様の前でプレーしたい気持ちです。私自身も日本で人間として、沢山の事を学びたいと思います。今回、私を信用してオファーを出して頂いたクラブにとても感謝しています。期待に応えられるよう、精一杯プレーで恩返ししたいです。皆様の家族の一員として、受け入れてもらえれば嬉しいです。」とコメントしている。
クラブ発表のプロフィール
●DFロドリゴ・ソウザ
■生年月日
2002年5月31日(23歳)
■出身地
ブラジル
■身長/体重
171cm/68kg
■経歴
クリシューマEC U20-サンパイオ・コヘイア-クリシューマEC U20-コンフィアンサ-SE-クリシューマEC U20-FKヴェレジュ・モスタル(ボスニア・ヘルツェゴビナ)-エノシス・ネオン・パラリムニ(キプロス)
