三菱重工業 <7011> [東証Ｐ] が2月4日後場(13:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比22.6％増の2109億円に伸びた。

併せて、通期の同利益を従来予想の2300億円→2600億円(前期は2454億円)に13.0％上方修正し、一転して5.9％増益を見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の1150億円→1450億円(前年同期は1383億円)に26.1％増額し、一転して4.9％増益計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終利益は前年同期比47.8％増の960億円に拡大した。



株探ニュース

