佐藤商事 <8065> [東証Ｐ] が2月4日後場(13:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比4.7％増の55.9億円に伸び、通期計画の72億円に対する進捗率は77.7％に達し、5年平均の71.8％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比13.1％減の16億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比9.8％減の20.7億円に減り、売上営業利益率は前年同期の2.8％→2.5％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース

