28歳・小芝風花、20代ラストイヤーは“自分を研究” 過去振り返り「全部無視してきた」
俳優の小芝風花（28）、お笑いコンビ・バッテリィズ（エース／31、寺家／35）が4日、総合電子書籍ストア『コミックシーモア』の『みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2026』授賞式後の取材に参加し、「これだけは大切にしている心得」の質問をきっかけに、小芝が30代を目前にしたいま試みていることを明かした。
【写真】めっちゃ楽しそう！特大クラッカーでお祝いする小芝風花＆バッテリィズ
今回大賞を受賞した作品にちなんで、「これだけは大切にしている心得」を聞かれ、小芝は「私は“寝る”です」ときっぱり。「やっぱり睡眠はすっごい大事で、たまに風邪っぽいかもって思っても、たくさん睡眠時間がとれたら結構ケロッとしていることが多くって、寝るっていろんな意味で大切なんだなって」とにっこり。
普段は「できれば9時間か10時間寝たいんですけど、意外と6時間くらいのほうがスッキリ起きられることが最近判明して、自分の適性の睡眠時間をいま測っているところです」と告白。
小芝の遅めの“自分を知る”行動に、エースが「え？ハタチなんですか？」と反応。小芝は恥ずかしそうに笑いつつ、「いままでなんにも気にしたことがなかったんです。自分の体調不良とか、全部無視してきたんですけど、今年20代ラストイヤーなんです。改めて30代になる前に自分のいろいろを研究してみようと思って」と自身の人生の節目がきっかけになったことを明かした。
同賞は、出版社54社が｢2026年にヒットしそうな電子コミック｣を推薦し、一般読者が実際に読んで気に入った作品に投票。得票数が最も多い作品を「みんなが選んだ2026年に最もヒットする電子コミック」として発表する賞。「みんなでネクストブレイク作品を決める」「次にヒットする新しい作品に出会える」と好評で、今回で9回目の開催となった。
大賞は、ほおのきソラ／藤丸豆ノ介／トールによる『継母の心得』（アルファポリス）が受賞。そのほか、｢男性部門｣｢女性部門｣「異世界部門」「ラノベ部門」「BL部門」「TL部門」の6部門賞を発表し、エントリー作品は100作品。310万票以上の一般読者からの投票が集まった。
