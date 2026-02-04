4日（水）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の埼玉上尾メデックスは、2月22日（日）に大田区総合体育館で行われる第3節Astemoリヴァーレ茨城戦の始球式に、越川優が登場することをクラブ公式サイトで発表した。

サントリーサンバーズ（現・サントリーサンバーズ大阪）やJTサンダーズ（現・広島サンダーズ）などでプレーし、日本代表でも長く活躍した越川は、2022年に一度現役を引退。指導者の道を歩んでいた中で2025年からモンゴルリーグのアルタイ・バルスでプレイングコーチとして現役復帰を果たしている。

越川は埼玉上尾の公式サイトを通じて以下の通りコメントを発表している。

■越川優 コメント

「埼玉上尾メディックスのファンの皆様、関係者の皆様 こんにちは。元日本代表の越川優です。この度は、2月22日の埼玉上尾メディックスホームゲームにご招待いただき、誠にありがとうございます。試合前の大切な時間に、始球式を務めさせていただくこととなり、大変光栄に思っております。ホームゲームという最高の舞台で、皆様と一緒に、選手たちが最高のプレーを発揮できるよう、そして埼玉上尾メディックスの勝利へ向けて後押しできるよう、盛り上げていきましょう。当日、会場でお会いできることを楽しみにしております」