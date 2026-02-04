3日夜から熊本県内では火事が4件、相次ぎました。4件のうち1件の火災で、1人が遺体で見つかりました。住人の女性(74)とみられています。



火事があったのは、玉名郡和水町板楠の渡邉日出子さん(74)の住宅です。

3日午後7時50分頃、渡邉さんとみられる女性から「ここに1人で住んでいる。家が燃えている。」と110番通報がありました。



およそ2時間40分後に消し止められましたが、木造平屋住宅約100平方メートルが全焼し、焼け跡から性別不明の1人が遺体で見つかりました。





警察は、渡邉さんとみて調べています。熊本市西区小島3丁目では、3日午後6時前、近くの人から「家が燃えています」と消防に多数の通報がありました。この火事で、村上紘一さん(84)の木造２階建て住宅と敷地内の小屋合わせておよそ250平方メートルが全焼し、小屋の中の車2台が全焼しました。けが人はいませんでした。また4日午前2時前、球磨郡錦町 一武では、椎葉隆さん(77)の鉄骨2階建て牛小屋1棟およそ112平方メートルが半焼しました。

火は2時間半後に消し止められ、牛にも被害はなく、けが人はいません。



さらに上益城郡山都町尾野尻では3日午後5時30分頃、佐藤勝則さん(71)の木造一部2階建て住宅から出火し、約4時間後に消し止められましたが、およそ250平方メートルが全焼しました。



3人が暮らしていて、火事に気づき逃げ出し、けがはありません。