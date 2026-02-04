俳優えなりかずき（40）が3日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿!!」（火曜午後8時）に出演。浪人生活で涙が出そうになった瞬間を語った。

今回は「受験浪人した有名人SP」。1浪して成城大学に入学したえなりは「昔、有名人同士のデートを番組がプロデュースしますって番組があったんですよ。番組の指令通りに手をつないでいろんなところにデートコース行かなきゃいけないっていう番組なんですけど、信じられないぐらいビッグネームの女優さん、僕もファンの人なんですよ。とデートしませんかってオファーが来たんです」とデート番組のオファーが来たことを明かした。

えなりは「『絶対出たいです』って言って、調整してくださって、めちゃくちゃ忙しい女優さんなんですけど。2日間候補日もらいましたと。どっちか空けてくださいと。2日間とも入学試験日だった。『ええ〜』って思って。2年ぐらい本当にお金も投入して試験受けるって決めてたんで、これはデート番組行きたいけど…」と揺らぐも入試を優先したことを語った。

明石家さんまは食い気味に「何悩んでんねん。デート1択やろ！」とつっこんだ。「そんなチャンスよう逃したな」と笑った。

えなりは「いまだに悔しいんですけど、泣く泣く。そこは試験に…」と苦渋の決断を悔やんだ。

さんまは「よう考えろよ。来年いけるやん、浪人。その女の人は来年行かれへんやろ。ほなその子や」と語った。

えなりは「いやぁ…そうなんですよ。これ言っちゃいけなかったら切ってほしいんですけど、上戸彩さんだったんですよ」と告白、スタジオは驚きの声に包まれた。

さんまは「お前HIROと似てるもんな…どこがやねん」とノリツッコミした。えなりは「これがまた受かってたらいいんですけど2日間とも落ちたんですよ。だったら行けばよかった〜」と悔やんだ。

さんまは「“だったら”どころやないやないかい。なに2択してんねん。1択やろ」とつっこんだ。