副業のあっせん名目で暗号資産をだまし取ったとして、警視庁が、無職の男（３９）（東京都中野区）ら男９人を詐欺容疑で逮捕したことが捜査関係者への取材でわかった。

同庁は、グループが実態のない副業の紹介サイトを運営し、２０２４年６月以降、４６都道府県の１０〜７０歳代の男女計約４５０人から計約７億円を詐取したとみている。

捜査関係者によると、９人は仲間と共謀して昨年５〜６月、副業の紹介サイトに応募した堺市の２０歳代女性に「初期費用が必要」などとうその電話をかけ、計１６５万円相当の暗号資産「ビットコイン」を指定口座に送金させ、詐取した疑い。逮捕は３〜４日。

男らは「携帯１台で手軽にできる副業」などとうたったサイトを運営し、応募者に「ネットショップを開設して商品を売ればもうかる。運営をサポートする」と虚偽の説明していたという。検索サイトで上位に表示される「リスティング広告」を利用し、希望者を集めていたとみられる。

２４年６月、港区内のマンション一室に「若い男がたくさん出入りしている」という通報があり、同庁が捜査していた。同庁は、男がグループの統括役で、他のメンバーとともに拠点を変えながら、応募者にうその電話をかけていたとみて調べている。