三井住友カード、「東京ポイント」をVポイントに交換でもれなく10%還元キャンペーン - 2月16日から
三井住友カードとCCCMKホールディングスは2月16日から、「東京ポイント⇒Vポイント交換&VポイントPayアプリ利用でもれなく10%還元キャンペーン」を実施する。
東京ポイント⇒Vポイント交換&VポイントPayアプリ利用でもれなく10%還元キャンペーン
本キャンペーンでは、「東京ポイント」を100pt以上「Vポイント」に交換のうえ、VポイントPayアプリでV会員番号とSMBCグループのID連携を行い、店頭でスマホのタッチ決済を利用すると、利用金額の10%分のVポイント(特典上限1,100pt)を還元する。実施期間は2月16日〜5月15日まで。
詳細は2月9日10時公開予定のキャンペーンページより確認できる。
