須田亜香里、半年間で約20cmヘアカットしていた 美脚見せ全身ショットで報告「イメチェンになってました」
【モデルプレス＝2026/02/04】元SKE48の須田亜香里が2月3日、自身のInstagramを更新。さまざまな衣装でのショットを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】34歳元アイドル「SKE時代思い出すチェックコーデ」でスラリ美脚＆イメチェンヘア披露
須田は「半年間で毎月少しずつ髪を切っていたら、20センチ近く切っていて、イメチェンになってました（笑）最近は爪にお花も生やしてるよ〜」とつづり、 読売テレビ・日本テレビ系情報番組「情報ライブ ミヤネ屋」（毎週月曜〜金曜ひる1時55分〜）や、中京テレビ「ぐ〜たくさん」（毎週日曜あさ9時55分〜）などに出演した際の、様々な衣装を公開。
スタイルが際立つロングワンピース姿などとともに、グリーンとオレンジのチェックのミニワンピースのコーディネートでは、スラリと美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「ミニ丈から覗く脚が綺麗」「SKE時代思い出すチェックコーデ」「笑顔もスタイルも最高」「ワンピのシルエットが素敵」「抜群のスタイル」「どんな丈感も着こなせて凄い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆須田亜香里、ミニワンピで美脚輝く
◆須田亜香里の投稿に反響
