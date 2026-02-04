お笑いコンビ・チョコレートプラネットが４日、レゴランド・ディスカバリー・センター東京で行われた「レゴアニマルアドベンチャー」メディアお披露目会に出席した。

よこはま動物園ズーラシアとコラボレーションしたイベントであることから、「コンビお互いを動物に例えるなら」と問われると、長田庄平は松尾駿について「タヌキ」と紹介。「タヌキ顔で、いとうあさこさんと同じ。朝来るとき、たまに頭に葉っぱがある」とその心を明かすと、松尾はおなかを叩くタヌキポーズで盛り上げた。

一方の松尾は長田に関して「キツネ」と一筆。「この前恐ろしかったのが、弁当買いに行ってたとき、きつねそばといなりずしを買って帰ってきた」と暴露。これに対し長田は「油揚げが大好きなんで、コンコン」と笑顔でせきばらいをして返した。

早くも２０２６年も１か月経過。「今年、子どもと一緒に挑戦したいこと」を問われると、長田は「スノーボード」と答えた。先日初めて息子と一緒に滑ったようで「なかなか筋が良かった」と絶賛。６日から始まるミラノ・コルティナ五輪と絡めながら「滑り込み五輪もある」とジョークも飛び出した。

対する松尾は「泳げるようになりたい」と回答。子どもも同様に泳げないようで「レゴのゴーグル『レゴーグル』でまずは一緒に２５メートル泳ぎたい」と青写真を描いた。