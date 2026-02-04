巨人はキャンプ休日となった４日、会田有志３軍監督、育成のフランシス・グズマン投手、フリアン・ティマ外野手、クリスチャン・フェリス外野手が３軍キャンプ地・都城市の高城小学校を訪問した。異文化交流を目的として、ドミニカ共和国出身の３選手が５年生約６０名、６年生約８０名と一緒に約１時間、キャッチボールやゲームを楽しんだ。

会田３軍監督自ら発案し、交流会が実現。自作のパワーポイントを用いて、ドミニカ共和国を紹介した。自身は２００８年、同国のウィンターリーグに一人で参加。「その時の経験が生きているし、外国人の気持ちもわかった。選手にとっても、小学校の教育がどういうものかを学んで大きく成長できる。（日本とドミニカ）それぞれの当たり前が当たり前ではないことを学んでほしい」と狙いを語った。

今季は「一芸に秀でた選手の育成」を念頭に「動物園のライオンや象のように、見ていてわくわくする選手を作りたい」と方針を掲げる指揮官。「子どもたちも大きな外国人選手を見てわくわくしただろうし、逆にドミニカの選手も子どもたちを見てわくわくしたと思う。いろいろ学べたんじゃないかな」と笑みを浮かべた。