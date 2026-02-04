ペースメーカー上野裕一郎のハーフマラソンのタイムに注目

1日に行われた別府大分毎日マラソンでペースメーカーを務めた上野裕一郎（ひらまつ病院）が2日、自身のインスタグラムを更新。衝撃の事実をつづり、ファンの間に驚きが広がっている。

中央大時代に箱根駅伝で活躍し、40歳の今も現役で走り続ける上野。インスタグラムに「第74回別府大分毎日マラソン大会 風が吹く中のレースでしたが、自己ベストが出たランナー、完走されたランナーの皆様お疲れ様でした！！」とつづった。

同大会ではハーフマラソンまでペースメーカーを務め、巧みにペースメイク。吉田祐也（GMOインターネットグループ）、黒田朝日（青学大）ら6選手が2027年秋のマラソングランドチャンピオンシップ（MGC）出場権を得る好レースを演出した。

お役御免となった上野のハーフマラソンのタイムは1時間3分8秒。インスタグラム文面のラストに「あっ、、ハーフの通過PBでした笑」と衝撃の事実をさらっと公開し、ファンからは驚きの声などが上がった。

「最後の最後に恐ろしいこと書いてあるんですが」

「最後笑いました さすがです！！」

「風が強い中一定のペースを刻めるのが本当にすごいです」

「今回も素晴らしいペースメイクと気配りでした」

「ランナーとしてもそうだけど、ペースメーカーとしても日本トップクラスだと思います」

上野は3月1日の東京マラソンでもペースメーカーを務める。



（THE ANSWER編集部）