◾️＜藤原さくら 10th Anniversary 武道館大音楽会＞

[日程] 2026年2月23日（月・祝）

[会場] 日本武道館

[開場 / 開演] Open 16:00 / Start 17:00

[席種 / チケット料金]

指定席 9,900円（税込）

U18指定席 8,800円（税込）

FCお土産付指定席 17,000円（税込）

FCお土産付U18指定席 16,000円（税込）

お土産付指定席 17,000円（税込）

お土産付U18指定席 16,000円（税込）

[枚数制限] お一人様4枚まで

年齢制限 / 3歳以上はチケットが必要

3歳未満は、保護者1名につき、膝上観覧1名まで無料（座席が必要な場合はチケットをご購入ください）小学生・未就学児童のみでの入場はできません。

[お問合せ] ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077（平日12:00~18:00）

▼チケット購入

https://sakurafujiwara.lnk.to/10th_budoukan

チケットに関するお問合せ：ローソンチケットインフォメーション（https://l-tike.com/contact/）

よくあるお問合せ：https://faq.l-tike.com/

◆注意事項

○来場チケットについて

・当選後のキャンセル、変更はできません。

・本公演は電子チケット、紙チケットのいずれかをお選びいただきます。

・紙チケットをお申し込みで抽選に当選されたお客様のチケットは、全国のローソン・ミニストップ設置のLoppiでの引き換えとなります。郵送・配送対応は行いません。

・チケット受取後の紛失・破損・焼失等、いかなる理由でも再発行はいたしかねます。

・公演が延期・中止の場合を除き、チケットの払い戻しはできませんのでご了承ください。

・お土産は、当日、会場のみのお渡しになります。ご来場いただけなかった場合の後日お渡しや個別での発送対応はお受けできません。あらかじめご了承ください。

・お土産付きチケットは、良席とは限りませんのであらかじめご了承ください。

・U18指定席、FCお土産付U18指定席、お土産付U18指定席は、2026年2月23日(月・祝)時点で18歳以下の方を対象としたチケットです。

ご入場時に年齢確認を行う場合がございますので、・顔写真付きの生年月日が確認できる本人確認書類(免許証、パスポート、マイナンバーカード等）を1点、または顔写真付き本人確認書類をお持ちでいない場合は生年月日が確認できる本人確認書類(保険証・住民票等)を2点を必ずお持ちください。

19歳以上のお客様および、身分証明書がご確認できないお客様は 、一般指定席チケット料金との差額を頂戴し、一般指定席にお振り替えいたします。

○ユニバーサルエリアについて

介助者の同伴が必要な方、及び車イスでご来場の方は、ご当選後、公演に関する問い合わせ先へお問い合わせください。

[問] ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077 (平日12:00〜18:00)

その他、ご観覧に際してスタッフのお手伝いやサポートが必要な方は、以下のページをご覧の上、お早めにページ内お問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。

▽アミューズ主催公演鑑賞において、サポートが必要なお客様へ

https://www.amuse.co.jp/support/faq/

○公演時のお願い

・会場周辺での入り待ち・出待ち行為は固くお断りいたします。

・録音・録画・撮影機器の持ち込みおよび使用はご遠慮ください。また、他のお客様のご迷惑となる行為もご遠慮願います。

・会場内外で発生したトラブル・事故・盗難・紛失・怪我等について、主催者・会場・出演者は一切の責任を負いかねます。

・会場内外で撮影された映像・写真が公開される場合があります。予めご了承ください。

○不正転売について

・チケットの譲渡・転売・交換は禁止です。転売が発覚した場合、該当チケットは無効となり、ご入場をお断りいたします（出品者・申込者も含む）。

・オークション出品、転売サイトでの販売が判明した場合、以降のチケット受付抽選に不利になる可能性があります。