テレ朝・住田紗里アナ、手作りの“キャラ恵方巻”披露に反響「かわいくて食べれない」「料理上手」
テレビ朝日の住田紗里アナウンサーが3日、自身のインスタグラムを更新。個性あふれる手作りの“恵方巻”を披露した。
【写真】「かわいくて食べれない」住田アナが披露した“キャラ恵方巻”
住田アナは「毎年私が作るものは、恵方巻きではなくキャラ巻きになってきました笑 今年は妹と私、どちらも好きなキャラクターからインスパイアされたデザインです」と紹介し、「ポケモン」のキャラクターなどをイメージしたとみられるカラフルな“恵方巻”の写真をアップ。
この投稿にフォロワーからは「かわいくて食べれない」「可愛いメニュー選手権優勝」「料理上手だね」「今年もかわいらしいキャラ巻を作られたんですね」「食べるのがもったいないですね」などのコメントが寄せられている。
【写真】「かわいくて食べれない」住田アナが披露した“キャラ恵方巻”
住田アナは「毎年私が作るものは、恵方巻きではなくキャラ巻きになってきました笑 今年は妹と私、どちらも好きなキャラクターからインスパイアされたデザインです」と紹介し、「ポケモン」のキャラクターなどをイメージしたとみられるカラフルな“恵方巻”の写真をアップ。
この投稿にフォロワーからは「かわいくて食べれない」「可愛いメニュー選手権優勝」「料理上手だね」「今年もかわいらしいキャラ巻を作られたんですね」「食べるのがもったいないですね」などのコメントが寄せられている。