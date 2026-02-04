元SKE48でタレントの松井珠理奈（28）が4日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。ともにゲスト出演した、夫で男性ユニット「BOYS AND MEN」の辻本達規（34）との初対面を振り返った。

松井は2021年のグループ卒業後、3年の交際を経て先月7日に結婚を発表した。夫・辻本との初対面について、同番組では「2014年12月」と紹介。辻本が名古屋駅前で、自身の出演を告知するチラシ配りをしていたところ、SKE48の一行が通りかかった。

辻本は、メンバーの1人と共演を機に面識があったため雑談していたが、その後ろにいたのが松井だった。松井からは「こんな寒い中、1人で配ってるの？凄いね〜」と言われたといい、「当時（松井は）大活躍してたので、そんな方に声を掛けられてうれしいな」という心境だったという。

これを受けて、松井は「一応覚えてますね」と笑わせながら、「ボイメンさんがチラシ配りをしてるっていうのは、東海地方ではめちゃめちゃ有名だった」と回想。辻本のメンバーカラーを把握していた松井は「それに遭遇できて、私は“ホンモノだ！あの赤い人だ！”みたいな感じでうれしかった」と振り返った。

その8年後、辻本のサウナ仲間という共通の知人男性を通じて“再会”。その男性が松井と電話中、松井が体調を崩していることをニュースで知っていた辻本は電話を代わってもらい「キャンプがいいよ」とオススメした。

アウトドア好きの辻本としては、デジタルデトックスを兼ねて「キャンプに行ったら絶対治るから」と勧めたというが、「ハライチ」岩井勇気は「ビラ配りで1回会っただけの人でしょ？」とあきれていた。