「可愛いがすぎてる」モモ、割れた美腹筋を披露「カッコよさと可愛さがマジ好き」「全部かわいいやん」
韓国の9人組ガールズグループ・TWICEのモモさんは2月3日、自身のInstagramを更新。割れた美腹筋を披露しました。
【写真】TWICE・モモの美腹筋ショット
他にも、カジュアルながらも洗練された着こなしが続く中、11枚目ではショートパンツ姿も。スラリと伸びた美脚は、圧巻の美しさです。
コメントでは、「カッコよさと可愛さがマジ好き」「ももちゃん、可愛い」「可愛いがすぎてる」「全部かわいいやん」「Omggg」「MOMO BEST GIRL」と、絶賛の声が多数上がっています。
(文:五六七 八千代)
「MOMO BEST GIRL」モモさんは「Color your life with Onitsuka Tiger‘s denim collection, DENIVITA（オニツカタイガーのデニムコレクション「DENIVITA」であなたの生活を彩ってみませんか）」とつづり、12枚の写真を公開。1〜3枚目で披露したへそ出しのスタイルでは、キュッと引き締まった細いくびれと、きれいに割れた腹筋があらわに。ストイックなボディメイクの成果がうかがえます。
「なんでそんなに可愛いの？」モモさんは2025年9月25日にも、同じくオニツカタイガーをタグ付けしてコーディネートを投稿していました。シャツにジャケット、パンツを合わせたメンズライクな着こなしで、いつもの雰囲気とはまた違ったクールな魅力が全開。ファンからは「なんでそんなに可愛いの？」「パンツスタイルもかっちょいい！」「もしかしてイメチェンかな？！」といったコメントが寄せられています。今後の投稿も楽しみですね。
