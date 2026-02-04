「怖すぎ笑笑笑笑」マイファス・Teru、UberEats商品に入っていたものとは…？「何その奇跡！？ｗｗ」
ロックバンド・MY FIRST STORYのTeruさんは2月3日、自身のX（旧Twitter）を更新。届いたUberEats商品に入っていたものを公開し、驚きの声が寄せられました。
この投稿には同バンドのメンバー・Kid'zさんが「怖すぎ笑笑笑笑」とコメント。
そのほかにも、ファンからは「えっ、何その奇跡！？ｗｗ」「そんなことあるんですね笑笑笑笑」「愛のラブレター入ってるとか羨ましい笑」「偶然が重なって怖すぎる展開だけどおもしろ笑」「色々疑問が多すぎるww」「本当に字が綺麗だね！」などの声が寄せられました。
「UberEats頼んだらこんなの入ってたんだけど…」Teruさんは「UberEats頼んだらこんなの入ってたんだけど…」とつづり、1枚の写真を投稿。「二日酔いかな？ 遅めのお昼ご飯 ゆっくり食べてネ」とメッセージが書かれた紙の写真ですが、文末に「Hiro」とあり、同バンドのメンバーのHiroさんが書いたものだと分かります。「なんでたまたま店いるんだよ。笑 あと字綺麗」とTeruさんがツッコミながらも褒める通り、とても達筆です。
バンドメンバーとのオフショットも公開たびたびXでバンドメンバーとのエピソードや写真を投稿しているTeruさん。2025年10月8日には「どんな状況？」とつづり、楽しそうに笑みを浮かべるメンバーとのオフショットです。仲のよさが伝わってきますね。コメントでは「めっちゃ笑ってるじゃん何話してたんだろ可愛い笑笑」「みんな楽しそうで最高！！」「いつも仲良しなとこ好き」などの声が寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
