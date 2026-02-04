日清製粉グループの日清製粉ウェルナは、今年春にパスタソースや冷凍パスタ等を展開している「青の洞窟」を、新ブランドコンセプト「イタリアンを、もっと奔放に。」のもと、リブランディングし、新パッケージに刷新する。また、一部製品についてはよりおいしく改良するほか、新シリーズ・新製品も発売する。

「青の洞窟」ブランドは1995年に誕生し、2025年に30周年を迎えた。ブランド誕生当初、イタリアンはおしゃれで贅沢な料理として捉えられ、「青の洞窟」ブランドは、そのようなイタリアンを家庭で楽しめるブランドとして親しまれていた。その後、イタリアンは日本で独自の進化を遂げ、格式高く重厚感のあるスタイルだけでなく、よりカジュアルなものや個性豊かな創作イタリアン等、より幅広い層に親しまれる料理として浸透してきた。

同社は、新しい「青の洞窟」をその日本独自に進化したイタリアンの魅力を取り込んだプレミアムブランドとして位置付け、イタリアンの味わいをもっと自由・奔放に追求し、人々の食卓へ新しい価値ある製品を届けていく。





新ブランドロゴは、従来のシルバーの枠の装飾を取り払うことで、既存の枠にとらわれない、自由な発想や創造性を表現している。全体的に文字の印象を強めたシンプルなデザインとし、「青の洞窟」の「の」の下に描かれた三本線は、水面に広がる波紋をイメージした。





製品パッケージは、新しい「青の洞窟」のロゴと躍動感をアップさせた調理イメージ写真を大きく配置するデザインに刷新することで、イタリアンの味わいをもっと自由・奔放に追求していくという思いを表現した。

「青の洞窟」ブランドは、厳選した素材を使用し、時間をかけて丁寧に作り上げたこだわりのパスタ＆パスタソースをコンセプトとして、1995年に誕生した。当時の食品では珍しかった青色を基調としたパッケージデザインが特徴的だった。

2010年には、15周年を迎えたことを機に、“欲深い大人の濃厚イタリアン”をブランドコンセプトにリブランディングを行うとともに、日常の食卓でも特別感を楽しめるよう、冷凍パスタやディップソース等、パスタソース以外の製品も展開した。

2022年には、“本格的なイタリアン”をより手軽に楽しめるパスタソースとして、「青の洞窟 Piccolino（ピッコリーノ）」シリーズを発売した。

昨年に30周年を迎えた「青の洞窟」ブランドは、これからもさまざまなニーズに応えて進化し続けていく。

日清製粉ウェルナ＝https://www.nisshin-seifun-welna.com