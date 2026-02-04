プラスは、つめ替え式テープのり「norino pod（ノリノポッド）」の発売10周年を記念し、これまでのノリノポッドとは一味違うレトロポップなスケルトンカラーの限定モデル「ノリノポッド＜限定＞マルチカラー」を2月10日に発売する。

「ノリノポッド」は、手を汚さず手軽に使え、プリント貼りや封筒とじなどの糊付け作業に最適な、つめ替え式テープのり。かわいらしい豆型デザインと片手で操作できる防塵性に優れたシャッターキャップが好評で、2015年11月の登場以来、幅広いユーザーに支持されている。





10周年記念モデルは、透明の本体ケースが内部パーツのポップなカラーリングを際立たせ、90年代のスケルトンブームを彷彿とさせるメカニカルなデザインを採用した。平成を思わせるレトロなマルチカラーでトレンド感もあり、これまでの「ノリノポッド」にはない新鮮な仕上がりとなっている。

ラインアップは、Gray＆Orange、Yellow＆Green、Orange＆Purple、Blue＆Yellow、Purple＆Greenの5種類。粘着性能は、さまざまな用途に対応するドット糊「しっかり貼れる」タイプとのこと。メーカー小売価格は、本体＋つめ替え用リフィルのセットで550円（税込）。親子での工作や学生のプリント貼りなどで消耗が早く、すぐに使えなくなることへの不安を解消し十分に使用できるよう、本体とリフィルをお得なセットとして発売する。



「ノリノポッド＜限定＞マルチカラー」

主な製品特長として、鮮やかなオレンジやパープルなど、メカニカルな印象のキャッチーなマルチカラーを採用した。スケルトンボディがシャッターキャップや内部パーツを引き立て、90年代のゲーム機器やおもちゃを思わせる懐かしさがある。ユニセックスなテイストで性別・年代問わず使える。本体正面には10周年限定の印刷を施している。

ヘッドと連動して開閉する「シャッターキャップ」は防塵性に優れ、筆箱や収納BOXの中でホコリや消しカスをシャットアウトする。キャップ紛失の心配がなく、側面のノブを回すだけで片手で操作でき、作業がはかどる。

テープを接地・接着させるローラーシャフトにカラーを施すことで視認性がアップした。より正確に狙った箇所へ糊付けできる。

「ポッド（さや）」のネーミングにふさわしいゆるやかなカーブが指にしっかりフィットし、長時間使っても疲れにくく握りやすい形状とのこと。テープ容量は10mでたっぷり使え、机上の道具として最適だという。

内部のギアの回転が停止した際には、通常の約2倍強い力でギアを回転させ、テープのたるみやからまりを未然に防ぐ。

本体とつめ替え用リフィルには、プリント貼りやスクラップ、日記デコにも最適なキレの良いドット糊「しっかり貼れる」タイプを搭載している。定番として販売中の「しっかり貼れる」、「強力に貼れる」、「キレイにはがせる」タイプへの交換も可能。なお、限定商品につき、同製品専用のつめ替え用テープ単体での販売はしない。

日本語と英語の2ヵ国語表記によって、お土産などインバウンド需要にも対応する。

［小売価格］550円（税込）

［発売日］2月10日（火）

プラス＝https://www.plus.co.jp