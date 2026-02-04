日本バスケットボール協会（JBA）4日、2月26日・3月1日に開催される27年バスケットボール男子ワールドカップ（W杯）アジア1次予選2連戦に向けて男子日本代表（世界ランク22位）メンバーを発表した。

W杯アジア予選1次予選2連勝を飾った日本代表に激震が走った。2日に指揮官のトム・ホーバス氏を“解任”。3日の会見で新HCにBリーグ琉球監督の桶谷大氏（48）が就任することを発表。そしてアシスタントコーチには八村塁のウィザーズ時代のアシスタントコーチで、現シーホース三河ヘッドコーチのライアン・リッチマン氏（36）、ニックスのコーチなどNBAで10年以上の指導実績を持つ吉本泰輔氏（44）が就任した。

沖縄アリーナで開催される2月26日の中国戦（同27位）・3月1日の韓国戦（同56位）の2連戦。ホームで負けられない2連戦に向けて富樫勇樹（千葉J）や渡邊雄太（千葉J）、ジョシュ・ホーキンソン（SR渋谷）、馬場雄大（長崎）、富永啓生（北海道）など経験豊富な選手たちが選ばれた。

選出されたメンバー15人は以下の通り。

アレックス・カーク（34＝琉球）

安藤誓哉（33＝横浜BC）

富樫勇樹（32＝千葉J）

原修太（32＝千葉J）

渡邊雄太（31＝千葉J）

ジョシュ・ホーキンソン（30＝SR渋谷）

齋藤拓実（30＝名古屋D）

馬場雄大（30＝長崎）

シェーファーアヴィ幸樹（28＝三河）

川真田紘也（27＝長崎）

渡邉飛勇（27＝信州）

西田優大（26＝三河）

佐土原遼（26＝琉球）

富永啓生（25＝北海道）

金近廉（22＝千葉J）