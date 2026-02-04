GWの音楽フェス『JAPAN JAM 2026』第2弾出演アーティスト発表、Creepy Nuts＆NiziU＆ももクロら26組【一覧】
野外音楽フェス『JAPAN JAM 2026』の第2弾出演アーティストが4日、発表された。
【画像】一挙に34組…『JAPAN JAM 2026』第1弾出演アーティスト
『JAPAN JAM』は「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」「COUNTDOWN JAPAN」を手掛けるロッキング・オン・ジャパンがGWに開催する音楽フェス。昨年開催時は4日間で合計15万人以上を動員した。昨年に続き、2026年もSKY STAGE・SUNSET STAGE・WING STAGE・BUZZ STAGEの4つのステージに音楽シーンの今が集結する。
第1弾では、34組の出演アーティストが発表された。今回発表された第2弾出演アーティストは、OddRe:、Creepy Nuts、Juice=Juice、すりぃ、ハルカミライ、レトロリロン、ASIAN KUNG-FU GENERATION、SPYAIR、sumika、Dannie May、NiziU、NELKE、フレデリック、FLOW、ILLIT、セカンドバッカー、Da-iCE、なとり、Mega Shinnosuke、打首獄門同好会、CANDY TUNE、KUZIRA、Cloudy、DISH//、ももいろクローバーZ、ヤバイTシャツ屋さんの26組。
併せてチケット第2次抽選先行が始まった。抽選先行受付期間は4日昼12時15分〜10日午後4時。
■『JAPAN JAM 2026』
日程：2026年5月2日（土）・3日（日・祝）・4日（月・祝）・5日（火・祝）
会場：千葉市蘇我スポーツ公園（千葉県千葉市）
開場 9:00／開演 11:30／終演 20:35（各日とも予定）
※雨天決行（荒天の場合は中止）
■5月2日
おいしくるメロンパン
OddRe:
ORANGE RANGE
Creepy Nuts
クリープハイプ
SHISHAMO
Juice=Juice
すりぃ
超ときめき▽宣伝部（※▽＝ハートマーク）
This is LAST
ハルカミライ
ハンブレッダーズ
マカロニえんぴつ
レトロリロン
and more!
■5月3日
ASIAN KUNG-FU GENERATION
ano
UVERworld
KANA-BOON
キタニタツヤ
CLAN QUEEN
Chevon
SPYAIR
Sumika
Dannie May
NEE
NiziU
NELKE
NOMELON NOLEMON
フレデリック
FLOW
muque
and more!
■5月4日
ILLIT
汐れいら
CUTIE STREET
コレサワ
セカンドバッカー
Da-iCE
なとり
ねぐせ。
乃紫
My Hair is Bad
マルシィ
Mega Shinnosuke
MON7A
『ユイカ』
and more!
■5月5日
[Alexandros]
打首獄門同好会
CANDY TUNE
KUZIRA
Cloudy
サバシスター
DISH//
10-FEET
Fear, and Loathing in Las Vegas
04 Limited Sazabys
BLUE ENCOUNT
Paledusk
ももいろクローバーZ
MONGOL800
ヤバイTシャツ屋さん
and more!
※五十音順
【画像】一挙に34組…『JAPAN JAM 2026』第1弾出演アーティスト
『JAPAN JAM』は「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」「COUNTDOWN JAPAN」を手掛けるロッキング・オン・ジャパンがGWに開催する音楽フェス。昨年開催時は4日間で合計15万人以上を動員した。昨年に続き、2026年もSKY STAGE・SUNSET STAGE・WING STAGE・BUZZ STAGEの4つのステージに音楽シーンの今が集結する。
併せてチケット第2次抽選先行が始まった。抽選先行受付期間は4日昼12時15分〜10日午後4時。
■『JAPAN JAM 2026』
日程：2026年5月2日（土）・3日（日・祝）・4日（月・祝）・5日（火・祝）
会場：千葉市蘇我スポーツ公園（千葉県千葉市）
開場 9:00／開演 11:30／終演 20:35（各日とも予定）
※雨天決行（荒天の場合は中止）
■5月2日
おいしくるメロンパン
OddRe:
ORANGE RANGE
Creepy Nuts
クリープハイプ
SHISHAMO
Juice=Juice
すりぃ
超ときめき▽宣伝部（※▽＝ハートマーク）
This is LAST
ハルカミライ
ハンブレッダーズ
マカロニえんぴつ
レトロリロン
and more!
■5月3日
ASIAN KUNG-FU GENERATION
ano
UVERworld
KANA-BOON
キタニタツヤ
CLAN QUEEN
Chevon
SPYAIR
Sumika
Dannie May
NEE
NiziU
NELKE
NOMELON NOLEMON
フレデリック
FLOW
muque
and more!
■5月4日
ILLIT
汐れいら
CUTIE STREET
コレサワ
セカンドバッカー
Da-iCE
なとり
ねぐせ。
乃紫
My Hair is Bad
マルシィ
Mega Shinnosuke
MON7A
『ユイカ』
and more!
■5月5日
[Alexandros]
打首獄門同好会
CANDY TUNE
KUZIRA
Cloudy
サバシスター
DISH//
10-FEET
Fear, and Loathing in Las Vegas
04 Limited Sazabys
BLUE ENCOUNT
Paledusk
ももいろクローバーZ
MONGOL800
ヤバイTシャツ屋さん
and more!
※五十音順