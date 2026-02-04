女優の渡邉美穂（25）が4日、TOKYO MXのドラマ「ゆかりくんはギャップがずるい」（5日放送開始、木曜後9・25）の制作発表会見に出席した。同局ドラマ初主演作で、男性5人組「ONE N’ONLY」の高尾颯斗（26）とダブル主演を務める。

電子書籍アプリ「コミックシーモア」で連載されているあんどうまみ氏による同名マンガが原作。アナウンススクール講師と身分を隠しながらスクール刑事によるラブコメディー。「学生の恋愛ものを演じることが多かったけど、大人の恋愛になったので新しいフェーズに入ってきたと思うと新鮮でワクワクしました」と、オファーを受けた当時を振り返った。

タイトルにちなみ、ギャップを感じる瞬間については「小柄な女性が大型のバイクや車に乗っているとキュンとする」と回答。「街中で“大きい車、かっこいいな”と思った時に、キレイで小柄な女性が運転しているとキュンとしちゃう」と話した。自身の愛車は「大きめでいかつめ」だと明かし、「ギャップを狙いすぎてるみたいですけど、自分もかっこいいなと思って大きい車を買いました」と、あざとさをのぞかせた。

また同作ではアイドルグループ「日向坂46」で同期として活動していた濱岸ひより（23）と共演。知らせは一緒に食事をしている時に聞いたという。作中でもプライベートでも親友の二人だが「カメラの前では仕事人として、いいお芝居になるかを珍しく真剣に話して、撮影後には毎回フィードバックしてやりとりしていました」と明かした。