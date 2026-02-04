プロ野球・DeNAは4日、本拠地・横浜スタジアムの原則キャッシュレス化について発表しました。

この取り組みは、2月28日(土)から開始。横浜DeNAベイスターズ主催の興行日に、横浜スタジアム内の店舗、窓口のほか、日本大通りの複合施設 THE BAYS 内に店舗を構える Lifestyle Shop『+B(プラス・ビー)』、CRAFT BEER DINING &9での支払いがキャッシュレスとなります。また、キッチンカーや自動販売機などの一部販売場所を除く各店舗や窓口では、原則としてカード決済や電子マネー、コード決済に限り支払い可能となるとのことです。キャッシュレス決済手段を所持していない方向けには、当日のみ利用できるWAONカード(残高なし)の提供も行われると明かされました。

これは、本拠地・横浜スタジアムでのあらゆる体験をよりスムーズで快適に楽しめることを目的に実施。会計時間の短縮による「混雑緩和」、非接触決済による「衛生面の向上」、財布を持ち歩かない「身軽な回遊」の実現を目指すとされました。

以下、実施概要。

【対象日】2026年2月28日(土)より横浜DeNAベイスターズ主催の興行日に適用【場 所】横浜スタジアムの店舗・窓口等 / Lifestyle Shop『+B(プラス・ビー)』 / CRAFT BEER DINING &9【備 考】・横浜 DeNA ベイスターズ主催以外の興行日については、各主催者にご確認ください・BAYSTORE HOME / BAYSTORE PARK / Lifestyle Shop『+B(プラス・ビー)』 / CRAFT BEER DINING &9 では、横浜 DeNA ベイスターズ主催の興行日以外でも現金が利用できません