日本バスケットボール協会は4日、バスケW杯2027のアジア地区1次予選Window2へ向け合宿招集メンバー15人を発表しました。

開催地は試合会場でもある「沖縄サントリーアリーナ」 にて実施、合宿は17日から始まり、26日の中国代表戦と3月1日の韓国代表戦に臨みます。

2027年のW杯へ向け日本代表は前回、アジア地区1次予選Window1で台湾に連勝、グループBの首位につけています。

アジア1次予選は4チームが4グループに分かれ、総当たりで各ホームアンドアウェーの6試合を実施。上位3チームが次のステージに進出します。

◆アジア地区1次予選Window2（FIBAランキング）

・日本代表（22位）-中国代表（27位）

日程:2月26日（木）午後7時5分開始

・日本代表-韓国代表(56位)

日程:3月1日（日）午後2時開始

▽以下、合宿メンバー(15名)アレックス・カーク (C / 211cm / 34歳 / 琉球ゴールデンキングス)安藤 誓哉 (PG / 181cm / 33歳 / 横浜ビー・コルセアーズ)富樫勇樹 (PG / 167cm / 32歳 / 千葉ジェッツ)原修太 (SG / 187cm / 32歳 / 千葉ジェッツ)渡邊雄太 (SF / 206cm / 31歳 / 千葉ジェッツ)ジョシュ・ホーキンソン (C/PF / 208cm / 30歳 / サンロッカーズ渋谷)齋藤拓実 (PG / 172cm / 30歳 / 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ)馬場雄大 (SF / 196cm / 30歳 / 長崎ヴェルカ)シェーファー アヴィ 幸樹 (C / 206cm / 28歳 / シーホース三河)川真田紘也 (C / 204cm / 27歳 / 長崎ヴェルカ)渡邉飛勇 (PF / 207cm / 27歳 / 信州ブレイブウォリアーズ)西田優大 (SG / 190cm / 26歳 / シーホース三河)佐土原遼 (SF / 192cm / 26歳 / 琉球ゴールデンキングス)富永啓生 (SG/ 188cm / 25歳 / レバンガ北海道)金近廉 (SF/ 197cm / 22歳 / 千葉ジェッツ)