【選手一覧】2027年バスケW杯アジア予選の合宿メンバー発表 日本は1次予選B組首位 次戦は中国・韓国と対戦
日本バスケットボール協会は4日、バスケW杯2027のアジア地区1次予選Window2へ向け合宿招集メンバー15人を発表しました。
開催地は試合会場でもある「沖縄サントリーアリーナ」 にて実施、合宿は17日から始まり、26日の中国代表戦と3月1日の韓国代表戦に臨みます。
2027年のW杯へ向け日本代表は前回、アジア地区1次予選Window1で台湾に連勝、グループBの首位につけています。
アジア1次予選は4チームが4グループに分かれ、総当たりで各ホームアンドアウェーの6試合を実施。上位3チームが次のステージに進出します。
◆アジア地区1次予選Window2（FIBAランキング）
・日本代表（22位）-中国代表（27位）
日程:2月26日（木）午後7時5分開始
・日本代表-韓国代表(56位)
日程:3月1日（日）午後2時開始
アレックス・カーク (C / 211cm / 34歳 / 琉球ゴールデンキングス)
安藤 誓哉 (PG / 181cm / 33歳 / 横浜ビー・コルセアーズ)
富樫勇樹 (PG / 167cm / 32歳 / 千葉ジェッツ)
原修太 (SG / 187cm / 32歳 / 千葉ジェッツ)
渡邊雄太 (SF / 206cm / 31歳 / 千葉ジェッツ)
ジョシュ・ホーキンソン (C/PF / 208cm / 30歳 / サンロッカーズ渋谷)
齋藤拓実 (PG / 172cm / 30歳 / 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ)
馬場雄大 (SF / 196cm / 30歳 / 長崎ヴェルカ)
シェーファー アヴィ 幸樹 (C / 206cm / 28歳 / シーホース三河)
川真田紘也 (C / 204cm / 27歳 / 長崎ヴェルカ)
渡邉飛勇 (PF / 207cm / 27歳 / 信州ブレイブウォリアーズ)
西田優大 (SG / 190cm / 26歳 / シーホース三河)
佐土原遼 (SF / 192cm / 26歳 / 琉球ゴールデンキングス)
富永啓生 (SG/ 188cm / 25歳 / レバンガ北海道)
金近廉 (SF/ 197cm / 22歳 / 千葉ジェッツ)