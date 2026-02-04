「G-MODEアーカイブス+」にて「フラッシュモーター・カレン」がNintendo Switch/Steamで2月5日に配信
【G-MODEアーカイブス+：フラッシュモーター・カレン】 2月5日 発売予定 価格：1,500円
ジー・モードは、復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス+」にてSFアクションパズルゲーム「フラッシュモーター・カレン」を、Nintendo Switch/Steamで2月5日に配信する。価格は1,500円。
本作はパズルとしての面白さはもちろん、奥深い世界観と美麗なイラストで描かれる個性豊かなキャラクターたちが織りなすストーリーが特徴のSFアクションパズルゲーム。
100ステージを超える圧倒的なボリュームのパズルと、物語が進むほどに深まる戦略性が魅力で巨大仮想空間「フロンティア」を舞台に繰り広げられるカレンとラグの活躍にも注目。
基本10ステージからなるパズルモードをクリアする事でストーリーが開放され、物語が進行する。
また、2月5日より、Nintendo Switch／Steamにて「フラッシュモーター・カレン」の配信記念10％オフセールの開催が予定されている。【G-MODEアーカイブス+ フラッシュモーター・カレン 紹介動画】
(C) HOPEMOON (C) G-MODE Corporation