¡¡ÊÆ²Î¼ê¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡Ê£²£´¡Ë¤¬£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè£¶£¸²ó¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï¡ÖÃ¥¤ï¤ì¤¿ÅÚÃÏ¡×¤È¤·¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ë½»¤à½»Ì±¤Ë¡ÖÉÔË¡¤Ê¿Í´Ö¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤ÆÊÆ°ÜÌ±´ØÀÇ¼¹¹Ô¶É¡Ê£É£Ã£Å¡Ë¤òÄËÎõ¤ËÈãÈ½¤·¤¿¤³¤È¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÊÝ¼éÇÉ¤ÎÌÔÈ¿È¯¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¼ø¾Þ¼°¤Ç¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ï¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¤Ë¤è¤êºÇÍ¥½¨³Ú¶Ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤Î¼õ¾Þ¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¡¢¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ²¿¤â¸À¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î²ñ¾ì¤Ë¤¤¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë´õË¾¤ò´¶¤¸¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÀï¤¤Â³¤±¡¢À¼¤ò¾å¤²¡¢¹³µÄ¤·Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÎÉÔË¡°ÜÌ±¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤¯¤¿¤Ð¤ì£É£Ã£Å¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À¡£
¡¡¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤¬£É£Ã£Å¤Ë¹³µÄ¤·¤¿¤³¤È¤ò¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Î¿ô½½²¯±ß¤Î¹ëÅ¡¤¬¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹ËßÃÏ¤ÎÀè½»Ì±¤¬¤«¤Ä¤Æ½»¤ó¤Ç¤¤¤¿½êÍÃÏ¤Ë·ú¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¤¢¤ë£Ø¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ò¡ÖÅð¤Þ¤ì¤¿ÅÚÃÏ¡×¤È¸Æ¤Ö¤Î¤Ê¤é¡¢Àè½»Ì±¥È¥ó¥°¥ÐÂ²¤ÎÅÚÃÏ¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Î¹ëÅ¡¤ò¡ÖÊÖ´Ô¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤¿¤À¤·¤¿¡£
¡¡ÊÝ¼éÇÉ¤ÎÀ¯¼£É¾ÏÀ²È¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥É¡¼¥Ï¥Æ¥£»á¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î¹ëÅ¡¤ËÉÔË¡°ÜÌ±¤òÍ¥¤·¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¢¤²¤ì¤Ð¡×¤ÈÈéÆù¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë£Ø¤ËÅê¹Æ¡£¡Ö¤Ä¤Þ¤ë¤È¤³¤í¡¢Èà½÷¤Î¼çÄ¥¤Ï¤¤ì¤¤¤´¤È¡£¼ÂºÝ¤Ë¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¤«¡¢ÌÛ¤ë¤«¤À¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿
