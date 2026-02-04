市川團十郎、節分に麗禾＆勸玄の和装姉弟ショット公開「大きくなってる」「上品で美しい」の声
【モデルプレス＝2026/02/04】歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が2月3日、自身のX（旧Twitter）を更新。子どもたちの姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】48歳歌舞伎俳優「お2人とも大きくなってる」和装姿の姉弟ショット
團十郎は「節分です」とつづり、子どもたちの写真を投稿。床の間の掛け軸の前で朱色の着物を着て微笑む長女で女優としても活動する堀越麗禾（市川ぼたん）と、長男で八代目・市川新之助を襲名した勸玄が赤茶色の裃姿の凛々しい姿を披露している。
この投稿に「お2人とも大きくなってる」「素敵な姿」「季節の装いにウットリ」「上品で美しい姉弟」「華やか」などと反響が寄せられている。
團十郎は、フリーアナウンサー・小林麻央さん（2017年に死去）と2009年に結婚し、2011年7月に長女の麗禾、2013年に長男の勸玄が誕生。2019年に麗禾が四代目・市川ぼたんを襲名し、2022年に勸玄が八代目・新之助を襲名した。（modelpress編集部）
