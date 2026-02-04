SHINee・テミン、米人気ラジオに出演！今後のグローバル活動に言及「新たな制作にも取り組んでいる」

SHINeeのテミンが、グローバルな舞台での活動を続けている。

2月2日（現地時間）、テミンはアメリカを代表するラジオ局102.7 KIIS FMの人気番組『iHeart KPOP with JoJo』に出演し、ベテランDJのジョジョ・ライトと多彩なトークを繰り広げた。

【写真】テミン、官能的な“びしょ濡れ”姿

久しぶりの米ラジオ出演に胸を躍らせたテミンは、「音楽をする人が多いロサンゼルスで、さまざまな経験を積みたい」と語り、「いつかアメリカでの活動が増えたら、現地に滞在できる拠点が持てたらうれしい」と、今後の活動への期待を明かした。

（写真＝ジョジョ・ライトSNS）

また、4月に開催される世界最大級の音楽フェス「コーチェラ・ヴァレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバル」（以下、コーチェラ）に向けた特別な意気込みも口にした。テミンは「単なる期待を超え、“必ず良いステージを見せなければならない”という目標意識が大きい。簡単には訪れない機会なので、これまで積み重ねてきたキャリアとアーティストとしての姿を余すところなく見せたい」と語り、コーチェラへの期待を高めた。

テミンはこのほかにも、徹底したコンディション管理のルーティンや、ツアーの企画段階から会場ごとの音響の違いに至るまで自ら細やかに確認していることも明かし、プロフェッショナルな一面をのぞかせた。さらに「アメリカで素晴らしい方々とコラボレーションし、新たな制作にも取り組んでいる」と語り、今後の音楽活動への期待を高めた。

最後にテミンは、「僕の音楽と活動を愛してくださる方々に感謝している。これまでいただいた愛に必ず応えたい。最近は新たな挑戦を通じて一段階成長できたと感じているので、僕を通してファンの皆さんにも良いインスピレーションを受け取ってほしい」と、ファンへの想いを伝えた。

人気ラジオや番組出演、ラスベガス公演のソールドアウトなど、勢いあるグローバルな躍進を続けるテミン。4月には「コーチェラ」のステージに立ち、その歩みの頂点を刻む予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇テミン プロフィール

1993年7月18日生まれ。韓国・ソウル市出身。2005年にSMエンターテインメントの週末公開オーディションで合格し、2008年5月25日にSHINeeとしてデビュー。グループ内ではボーカルとメインダンサーを担当。最年少の可愛いキャラクターでファンを魅了している。2016年には日本でのソロデビューも果たし、日本武道館で2万8000人を動員した。