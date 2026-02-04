【アズールレーン 武蔵】 予約期間：2月4日～3月30日23時59分 2027年4月 発売予定 価格 普通版：33,300円 豪華版：41,000円

WINGS inc.は、フィギュア「アズールレーン 武蔵」を2027年4月に発売する。価格は普通版が33,300円、豪華版が41,000円。

本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」より、重桜所属の戦艦「武蔵」を1/7スケールでフィギュア化したもの。

黒の豪華な着物を纏った姿で立体化されており、9本の尻尾も迫力のある表現となっているほか、豪華版では一部装備が追加されており、重厚感がアップしている。

「アズールレーン 武蔵」

豪華版

仕様：塗装済み完成品フィギュア スケール：1/7スケール サイズ：高さ 約300mm 素材：PVC、ABS

(C)2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved. (C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。