高橋克典「にゃっ！」、仕事終わりに愛猫抱っこ＆キス写真公開
俳優の高橋克典が３日までにオフィシャルブログを更新。仕事を終えて帰宅した際の“愛猫との再会ショット”を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
１日、「ただいま〜」と題してブログを更新した高橋は「おわったよ」「ただいま」と短い言葉を添えつつ「にゃっ！」と猫語を交えながら先住猫・ミルリィちゃんを優しく抱きかかえる写真や弟猫・ラヴィくんに目を閉じてキスをするような愛情あふれる姿を公開。
この投稿にファンから「良かったね〜パパが帰って来て」「ミルリィちゃんは安心しきっている」「ミルリィちゃんとラヴィくんに癒され、疲れがぶっ飛びますね」「いい写真」「めっちゃほっこり」「愛のあるホッコリまったりする素敵な写真」「愛を感じちゃったわ」「ニャン子達も、嬉しそう！」「幸せ感じる」「みんな幸せいっぱい」「克典さん…メロメロですやん」「カワイイ、可愛すぎる」「わ〜抱っこしてる〜」「何て素敵な表情…」「猫ﾁｬﾝも幸せそう」などの温かいコメントが多く寄せられている。
１日、「ただいま〜」と題してブログを更新した高橋は「おわったよ」「ただいま」と短い言葉を添えつつ「にゃっ！」と猫語を交えながら先住猫・ミルリィちゃんを優しく抱きかかえる写真や弟猫・ラヴィくんに目を閉じてキスをするような愛情あふれる姿を公開。