成田合宿中のJ3福島が4日に練習を行い、今季から加入したFW三浦知良（58）が精力的な動きを見せた。約2時間の練習の最後に行われた10分×3本の紅白戦の1本目に出場。ボールに関わる回数は少なかったものの、早い球離れで攻撃にリズムをもたらし、前線からの守備でも貢献。味方が倒されて得たPKのキッカーを務め、GKの好セーブに阻まれる場面もあった。

7日にはJ2、J3百年構想リーグの開幕となる甲府戦を控える。カズは「コンディションは少しずつ良くなっている。ここまでうまく調整してきたが、プレーできるかはチーム状況にもよるので、まだこれからだと思う」と説明。PKについては「機会があれば蹴りたい。積極的にやっていけたらと思う」と意欲を見せた。

寺田監督は「うちのチームはいい距離感でやるサッカーなので、カズさんは細かいところの関わりは凄くすんなんりできている。フィットしているんじゃないかなと」と評価。「当然、体力的なところは若い選手と差があるので、短い時間の中で高いパフォーマンスを出してもらいたい」と続けた。PKキッカーに指名する可能性についは「誰が試合に出ているかもあるが、選択肢の一つではある」と説明した。