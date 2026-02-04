【開催中】吉野家、著名人の“推しメニュー” 第2弾は藤田ニコル、白銀ノエルらが参加
吉野家では、タレントの藤田ニコルら著名人が推す人気メニューを期間限定で販売する企画「みんなの推しの家」第2弾を全国の店舗で開催している。
【写真】白銀ノエルの推しメニューを紹介
「みんなの推しの家」は、吉野家を愛する著名人や関係者が、自身のこだわりを反映させた組み合わせを“推しメニュー”として商品化する企画。第1弾では、吉野家社長の成瀬哲也をはじめ、新日本プロレスの棚橋弘至、上村優也の推しメニューが登場し、話題を集めた。
第2弾となる今回は、吉野家のCMキャラクターを務める藤田、1月26日から吉野家とコラボレーションしている白銀ノエル、そして吉野家実技グランドチャンピオンに輝いた奥村和也店長の3人が参加。それぞれが日頃から親しんできたメニューや、現場で培った知見をもとに、自身ならではの組み合わせを考案している。
藤田はCM出演を通じて親しみを深めた吉野家メニューから、自身の好みを反映させた一品をセレクト。白銀はコラボレーション企画と連動し、ファンにも楽しめる内容を意識した推しメニューを提案している。さらに、奥村店長は実技グランドチャンピオンとしての経験を生かし、味やバランスにこだわった構成で参加。著名人と現場のプロ、それぞれの視点が交差するラインナップとなった。
【藤田二コルの推し】
■推しメニュー：牛丼（並盛）＋キムチ＋半熟玉子＋とん汁
■店内税込価格：987円
■推しの食べ方：
1.まずはキムチと牛丼（お肉とご飯）で楽しむ
2.途中で半熟玉子を乗せて味変する
3.野菜も摂りたいので、とん汁でそこをおぎなう
私はこれでお腹いっぱいです！
【白銀ノエルの推し】
■推しメニュー：牛丼（大盛）＋クワトロチーズ＋ねぎ玉子＋しじみ汁
■店内税込価格：1292円
■推しの食べ方：
1.まずは右半分にクワトロチーズトッピングして食べる(ご飯にまぜるとあつあつとろけて美味しい！)
2.途中でしじみ汁を飲みつつ、残った左半分にねぎ玉子をのせて食べる(締めにピッタリ！)
3.ガッツリ＆さっぱりなトッピングをそれぞれ頼むので満足度最高！牛丼大盛はマストです！
【奥村和也の推し】
■推しメニュー：牛丼（大盛）＋ねぎ半熟玉子＋から揚げ（単品）
■店内税込価格：1064円
■推しの食べ方：
1.注文の際、玉子を半熟玉子に変更する
2.はじめに牛丼大盛の真ん中にポケットを作り、そこにねぎ玉子を入れる
3.半熟玉子とねぎをよくかき混ぜて、中央から食べる
玉子は「半熟」に限ります！
【写真】白銀ノエルの推しメニューを紹介
「みんなの推しの家」は、吉野家を愛する著名人や関係者が、自身のこだわりを反映させた組み合わせを“推しメニュー”として商品化する企画。第1弾では、吉野家社長の成瀬哲也をはじめ、新日本プロレスの棚橋弘至、上村優也の推しメニューが登場し、話題を集めた。
藤田はCM出演を通じて親しみを深めた吉野家メニューから、自身の好みを反映させた一品をセレクト。白銀はコラボレーション企画と連動し、ファンにも楽しめる内容を意識した推しメニューを提案している。さらに、奥村店長は実技グランドチャンピオンとしての経験を生かし、味やバランスにこだわった構成で参加。著名人と現場のプロ、それぞれの視点が交差するラインナップとなった。
【藤田二コルの推し】
■推しメニュー：牛丼（並盛）＋キムチ＋半熟玉子＋とん汁
■店内税込価格：987円
■推しの食べ方：
1.まずはキムチと牛丼（お肉とご飯）で楽しむ
2.途中で半熟玉子を乗せて味変する
3.野菜も摂りたいので、とん汁でそこをおぎなう
私はこれでお腹いっぱいです！
【白銀ノエルの推し】
■推しメニュー：牛丼（大盛）＋クワトロチーズ＋ねぎ玉子＋しじみ汁
■店内税込価格：1292円
■推しの食べ方：
1.まずは右半分にクワトロチーズトッピングして食べる(ご飯にまぜるとあつあつとろけて美味しい！)
2.途中でしじみ汁を飲みつつ、残った左半分にねぎ玉子をのせて食べる(締めにピッタリ！)
3.ガッツリ＆さっぱりなトッピングをそれぞれ頼むので満足度最高！牛丼大盛はマストです！
【奥村和也の推し】
■推しメニュー：牛丼（大盛）＋ねぎ半熟玉子＋から揚げ（単品）
■店内税込価格：1064円
■推しの食べ方：
1.注文の際、玉子を半熟玉子に変更する
2.はじめに牛丼大盛の真ん中にポケットを作り、そこにねぎ玉子を入れる
3.半熟玉子とねぎをよくかき混ぜて、中央から食べる
玉子は「半熟」に限ります！