ねんりん家東京みやげ♡大丸限定「ねんりんショコラTOKYO」登場

東京・銀座のバームクーヘン専門店「ねんりん家」から、新しい東京みやげとして『ねんりんショコラTOKYO』が登場します。大丸東京店限定・1日100箱のみ販売されるこのバームクーヘンは、絹のようになめらかな口どけと、エクアドル産チョコレートを贅沢に使用した芳醇なショコラ味が魅力。特別な日のご褒美や手土産にぴったりの逸品です。

絹のような口どけの秘密

『ねんりんショコラTOKYO』は、熟練の職人が温度と時間にこだわり、一層一層丁寧に焼き上げています。生地はしっとり柔らかく、口に入れた瞬間にほどける“絹どけ”食感。

きめ細かい生地から広がる奥深いショコラの香りは、特別な東京みやげとしてふさわしい贅沢さです。

芳醇ショコラの味わい

華やかに香るエクアドル産チョコレートに加え、カカオマスを練り込むことで、濃厚で重厚感のあるショコラ味を実現。

じわりと染み出すカカオの旨味としっとりした食感は、ひと口ごとにご褒美感が広がります。味覚と口どけ、香りの三拍子そろった特別な一品です。

ねんりんショコラTOKYO



価格：1,836円(本体価格1,700円)

期間：2026年2月11日(水祝)～通年

販売店：ねんりん家 大丸東京店

備考：1日100箱限定、なくなり次第終了

大丸東京店限定♡新しい東京みやげ

『ねんりんショコラTOKYO』は、2026年2月11日(水祝)より大丸東京店限定で販売開始。

1日100箱限定でなくなり次第終了の貴重なバームクーヘンは、絹のような口どけと濃厚ショコラの味わいで、東京みやげや自分へのご褒美に最適です♡

特別なひとときを、ねんりん家の逸品とともにお楽しみください。