そのまま使えぬモノはお断り

生産者でなくとも物々交換はできる。そう実感させてくれたのが、京都府亀岡市で毎月開かれる「めぐる環（わ） 物々交換市」だ。

「誰かの使わないモノを、誰かの使うモノに活用しよう」というコンセプトのこのイベントは、2025年4月にスタートした。開催場所は、JR亀岡駅から徒歩約5分の場所にある、環境に関する情報発信拠点「Circular Kameoka Lab（サーキュラーかめおかラボ）」。

筆者が訪れた11月8日は、秋晴れの土曜日。開始時刻の11時前から、会場には市民が持ち込んだ《誰かに使ってほしい品々》が並び始めていた。

イベントを主催するのは、亀岡市の資源循環推進課。担当の大槻啓太主事は、こう話す。

「この物々交換市は、ごみを減らすことを目的に始まりました。提携先のリユース業者が引き取れない品物は、私たちも受け取りません。壊れていたり汚れていたり、次の人がそのまま使えないモノはお断りしています」



2024年8月にオープンした建物は、市民が集まる場に（写真提供：京都府亀岡市）

11月の物々交換市は、家具やインテリア、家電、防寒グッズ、ペット用品がメイン。会場には、トースターや電気毛布、ペットのキャリーバッグなどを持って訪れる市民の姿があった。

品物は、市の職員が丁寧に確認し、状態の良いモノだけを引き取って並べていく。こうした手間暇をかけているからこそ、品揃えも魅力的なのだろう。どれもまだまだ使える品で、思わず持ち帰りたくなってしまう。

大槻さんによれば、「多いときには約50人の来場者があり、持ち込まれた品の半分以上は、その日のうちに新しい持ち主のもとへ渡っていく」そうだ。持ち込むだけでも、欲しいモノを持ち帰るだけでもいいという。

開始から約30分経った午前11時半。会場には、幅広い世代の人の姿があった。

熱心に子ども用の防寒グッズを選んでいる神田絵美さん（仮名・40代）は、「きれいな状態のモノが多いから助かります。買うと高いから」と、顔をほころばせる。聞けば、小中学生3人の子どもがいるのだとか。神田さんは、市が主催するほかのリユースイベントにも顔を出し、掘り出し物を探している。

「以前、子どもたちが愛用していたぬいぐるみを持ち込んで、自転車やソファをもらって帰ったこともあります。全部買っていたら何万円もかかりますからね。大切に使って、必要がなくなったら、また返す。そういう循環が魅力ですね」

孫と一緒に訪れていた中井好恵さん（仮名・60代）も、「物々交換市は、アプリより簡単で楽しい」と微笑む。

「メルカリもやってみたけど、登録とか発送とか、ややこしい。ここなら、不要なモノを持ってきて、欲しいモノを持って帰るだけ。送料もかからないし、目で見て選べるのも安心です」

本を手にしていたのは、町田順子さん。（仮名・50代）

「これ、高校生の娘に読ませたいと思って」

「サーキュラーかめおかラボ」には、《交換する本棚》の「いろり文庫」が設置されており、市民が読み終えた本を持ち込み、読みたい本を持ち帰る《循環》を行っている。

「今日も読み終えた本を持ち込みました。家の本棚みたいに利用しています。本代も助かるし、なにより知らない本との偶然の出合いが楽しい」と、町田さん。



ペット用マットを介して交流が生まれた（筆者撮影）

感謝を直接伝え合える場に

この日は、胸を打たれる場面にも出合った。

「まだきれいだから、誰かに使ってもらえたらと思って」と、ペット用のマットとキャリーバッグを手にして現れたのは、高田謙吉さん。（仮名・70代）

聞けば、愛犬が1年前に亡くなったという。そこへ、前出の中井さんが近づき、「うち、チワワを2匹と猫を3匹飼っているんです。このマット、いいですね」と手に取った。

「どうぞ、使ってください」と高田さん。

「わんちゃん、亡くなったんですか……。大事に使いますね」

「ありがとう。喜んでもらえて嬉しいです」

短い会話だが、その場にやわらかな空気が広がった。《ありがとう》を直接伝え合える――。それが、顔の見える物々交換市の醍醐味だ。自然と「大切に使おう」という気持ちも芽生える。

会場の一角では、子どもたちが缶バッジ作りに挑戦していた。

もとの素材は、地元の名産品、「HOZUBAG」を製作する際に出る端切れ。このバッグは、役目を終えたパラグライダーの生地をリユースして作っているのだという。亀岡市の再利用の精神は、こんな小さな缶バッジにも息づいている。

「物々交換市の品目は、家具や家電、子ども用品を中心に、季節に合わせて3〜4種類を設定しています。たとえば年末なら大掃除グッズを加えたり。子ども服は『前にもらったモノを返しにきた』という人も多いですね。一度使ったモノがまた誰かの手に渡っていく。良い循環が生まれてきました」と大槻さん。

亀岡市では、物々交換の取り組みを、地域全体の文化にしていきたいと考えている。

大槻さんは、「将来的には市がサポートして、自治会が独自に開催できるようにしたいと思っています。地元で回っていくのが理想です」と語ってくれた。

すでに亀岡市内では、数ヵ所で地域主導の物々交換市が生まれているという。1円もかけずに、暮らしが豊かになる――。亀岡市の物々交換市は、そんな魅力的な循環を生み出していた。

