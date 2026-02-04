＜子の受験でマウント！？＞幼稚園からずっと一緒なのに既読スルー。成績で悩んでる？【第1話まんが】
私（ナオコ、40代）は中学3年生の娘（セイラ）の母。娘同士が同じ幼稚園、小学校、中学校に通ってきた親子が3組います。ママ友たちとは、娘たちの名前をとってセイラママ、ミナママ（40代）、リコママ（40代）、ハルママ（40代）と呼び合っています。娘たちは成長とともに交友関係が広がり、いつも一緒にいるわけではなさそうですが、ママ同士は定期的に4人でランチする仲です。今年は娘たちが高校受験を目前にしているため、自然とママたちは受験の話題が多くなっています。
ミナママ抜きで開催されたランチ会。私たち3人は、子どもたちが揃って私立進学校Y高校に合格したことを祝って、ソフトドリンクで乾杯しました。しかし、私の娘・セイラ、リコちゃん、ハルちゃんは3人とも、この地域で一番の公立進学校X高校が本命なのです。
中学校入学までは、ミナちゃんが4人のなかで一番優秀でした。小学校高学年のときは「学年一の秀才」と噂されたほどです。中学に入り、ミナちゃんの成績が伸び悩んでいた時期があったことと、ミナママからの返信がないことを考えると、ミナちゃんはY高の特進コースではなく、普通科コースに受かったのかもしれません。
10年来のママ友であるミナママですが、最近返事が滞りがちです。
ミナママは私だけではなく、リコママやハルママを含めたグループLINEでも返信しなくなりました。
もしかしたら、ミナママはミナちゃんの進学先が他の3人と異なることに、気まずさを感じているのかもしれません。
でも私たちは娘たちが幼稚園の頃からずっと一緒に過ごしてきた仲間です。
成績や進路が違っても、ママ友同士の関係まで変わってしまうのは寂しいです。
もし会えないのならせめて事情や素直な気持ちを聞かせてもらいたいと思っています。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・みやび
