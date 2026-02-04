青木瀬令奈が阪神タイガースのキャンプを訪問 親交のある梅野隆太郎が投稿「今年一年また更にお互い頑張っていきましょう!!」
阪神タイガースのキャッチャー、梅野隆太郎が自身のインスタグラムを更新。キャンプ地の沖縄県・宜野座スタジアムに青木瀬令奈とコーチの大西翔太が見学に来てくれたことを投稿した。
【写真】阪神のマスコット「コラッキー」と一緒に 青木瀬令奈&梅野隆太郎
3人は仲がよく昨年もオフシーズンに青木たちが梅野の自主トレを訪問すると、一緒に練習をする姿を投稿していた。今年も「自主トレの時の休日も一緒にラウンドと食事もしました」「楽しい時間をありがとう!!」と楽しい交流があったことを明かしていた。投稿では沖縄らしく「かりゆしウェア」を着たコラッキーと一緒に撮った写真や、野村克則バッテリーコーチも交えた4ショットを公開。また自主トレ期間中にラウンドや食事を楽しんでいる写真、最後は何故かコーヒー牛乳を手にした写真だった。そして「今年一年また更にお互い頑張っていきましょう!!」と力強く青木に呼び掛けて投稿を締めくくった。投稿を見たファンは「梅ちゃんの笑顔サイコー」「笑顔で疲れがとれました」「豪華メンバーですね」「心強いお仲間さんまた来てくれたのですね」「今年のご活躍を期待しています！」などのコメントを寄せていた。
