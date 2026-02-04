4月放送スタートTVアニメ『黄泉のツガイ』OP＆EDテーマの作詞・作曲をVaundyが担当＆OPテーマをVaundy、EDテーマをyamaが歌唱！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Vaundyが4月4日(土)放送開始のTVアニメ『黄泉のツガイ』にて、OP＆EDテーマの両方で作詞作曲を担当。OPテーマにVaundyが歌唱する「飛ぶ時」、EDテーマにyamaが歌唱する「飛ぼうよ」がそれぞれ発表された。

国内外から今なお熱い支持を得る名作「鋼の錬金術師」の荒川弘が描く最新作にして、月刊「少年ガンガン」にて大好評連載中のシリーズ累計500万部を突破する『黄泉のツガイ』。オープニング・エンディング両主題歌が使用されたメインPVも公開に。

本作のオープニングとエンディングは、作品に登場する”ツガイ”のように、2曲が対になるように制作された。Vaundyとyamaのタッグは、2022年にyamaがリリースした「くびったけ」にVaundyが楽曲提供して以来となる。

2003年から2011年にかけて放送・公開したアニメ「鋼の錬金術師」シリーズと同様、スクウェア・エニックス×アニプレックス×ボンズの強力タッグで制作される本作。待望のアニメ化となる本作はTOKYO MX・BS11・群馬テレビ・とちぎテレビほかにて、4月4日(土) 23時30分より放送開始となる。

2月からは男性ソロアーティスト史上最年少記録となる4大都市ドームツアーが開始するVaundy。全公演完売のドームツアー以後の動きからも、目が離せない。

＜Vaundy コメント＞



今回、オープニングの「飛ぶ時」、そしてyamaさんに歌っていただいたエンディングの「飛ぼうよ」の、”ツガイ”となる2曲を書き下ろしました。

どちらも大きな「旅立ち」というテーマのもとにふたりの主人公の心情を描く作品にしました。

普段より概念的な作品になっているので、それぞれの解釈で自由に楽しんでください。

僕は早くアニメが見たくてうずうずしてます。

＜yama コメント＞



ずっと、飛ばない理由を探していたのかもしれない。血を分けるような大切な誰かを想い、共に「飛ぼうよ」と声を掛け合う、幼気でも凛とした強さを併せ持つ感情に突き動かされた。ひとたび羽ばたけば、禍々しい現実や墜落の危険が待っていようと構わない。ただ広い空を目指して。この楽曲が思い切り駆け出していくように、優しさを込めて歌いました。Vaundyさんに書き下ろしていただくのは二度目ですが、今回も新たな気付きを与えてくれました。作品とともに楽しんでもらえたら嬉しいです。

●ライブ情報

「Vaundy DOME TOUR 2026」全公演SOLD OUT!!

2月7日 （土）福岡県 みずほPayPayドーム福岡 SOLD OUT

2月8日（日）福岡県 みずほPayPayドーム福岡 SOLD OUT

2月14日（土）東京都 東京ドーム SOLD OUT

2月15日（日）東京都 東京ドーム SOLD OUT

3月14日（土）大阪府 京セラドーム大阪 SOLD OUT

3月15日（日）大阪府 京セラドーム大阪 SOLD OUT

3月28日（土）北海道 大和ハウス プレミストドーム SOLD OUT

全公演 開場16:00/開演18:00

主催・企画：SDR/Vaundy_ART Work Studio

制作：SDR・WONDER LIVE Inc.

ツアー特設サイト

https://member.vaundy.jp/feature/dome_tour_2026

「yama C.U.Tリリースツアー “羽化”」

2026年5月6日（水祝）＠Zepp Sapporo

2026年5月10日 (日) @仙台GIGS

2026年5月16日（土）＠Zepp Fukuoka

2026年5月23日（土）＠Zepp Namba

2026年5月24日（日）＠Zepp Nagoya

2026年5月31日（日）＠Zepp Haneda

全国共通

1階スタンディング \5,800（税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き）

1階後方指定席 \6,300（税込・入場時別途ドリンク代）

2階指定席 \6,800（税込・入場時別途ドリンク代）

※お一人様4枚まで（複数公演申込可）

※3歳以上有料

※チケットは全て電子チケットとなります。

企画・制作： ソニー・ミュージックレーベルズ / H.I.P.

各プレイガイド先行 2/2(月)以降

プレイガイド一般発売日 2月14日(土) 10:00

https://w.pia.jp/t/yama-uka/

●リリース情報

Vaundy

「テート美術館 ― YBA & BEYOND 世界を変えた90s英国アート」公式テーマソング

「シンギュラリティ」

2月11日リリース

詳細はこちら

https://lnk.to/_singularity

yama

コンセプトEP

「C.U.T」

3月18日 配信限定リリース！

配信中

コンセプトEP 先行シングル第一弾

「TWILIGHT」

https://yama.lnk.to/TWILIGHT

コンセプトEP 先行シングル第二弾

「End roll」

https://yama.lnk.to/endroll

映画「恋愛裁判」主題歌

「Dawn」

https://yama.lnk.to/Dawn

●作品情報

『黄泉のツガイ』

TOKYO MX・BS11・群馬テレビ・とちぎテレビほかにて、4月4日(土)23時30分より放送開始！

＜イントロダクション＞

スクウェア・エニックス×アニプレックス×ボンズ再び！

「鋼の錬金術師」荒川弘が描く幻怪ファンタジーが待望のTVアニメ化決定！

国内外から今なお熱い支持を得る名作「鋼の錬金術師」の荒川弘が描く最新作にして、

月刊「少年ガンガン」にて大好評連載中のシリーズ累計500万部を突破する本作が、

待望のTVアニメ化決定！

謎と怪奇が交錯する新感覚ツガイバトル。

息もつかせぬ幻怪ファンタジーが、今動き始める。

【スタッフ】

原作：荒川弘（掲載 月刊「少年ガンガン」スクウェア・エニックス刊）

監督：安藤真裕

シリーズ構成：高木登

キャラクターデザイン・総作画監督：新井伸浩

ツガイデザイン：杉浦幸次・伊藤嘉之

美術監督：大西達朗

美術設定：多田周平・小木斉之

色彩設計：後藤ゆかり

3D監督：佐々木瑞生

撮影監督：張盈穎

編集：郄橋歩

音楽：末廣健一郎

音響監督：若林和弘

音響効果：緒方康恭

プロダクション・スーパーバイズ：ボンズ

アニメーション制作：ボンズフィルム

【キャスト】

ユル：小野賢章

アサ：宮本侑芽

デラ：中村悠一

ガブちゃん：久野美咲

右：小山力也

左：本田貴子

ハナ：島袋美由利

ジン：諏訪部順一

©Hiromu Arakawa/SQUARE ENIX, Project TSUGAI

関連リンク

TVアニメ『黄泉のツガイ』公式サイト

https://yominotsugai.com/

Vaundyオフィシャルサイト

https://vaundy.jp/

yamaオフィシャルサイト

https://www.sonymusic.co.jp/artist/yama/