【ゴディバ】ホットミルクで溶かして楽しむ「ホットチョコレート トッパー」登場!
ゴディバ ジャパンは2月6日から、「ホットチョコレート トッパー」3種類と「ホットチョコレート トッパー」をのせたドリンク「ホットチョコレート」を全国のショコリキサー取扱店にて販売する。
「ホットチョコレート トッパー」
「ホットチョコレート トッパー」は、ホットミルクの上に浮かべ、ゆっくりと溶かしながら楽しむ円盤型のチョコレート。裏側にマシュマロをあしらっており、やさしい甘さをそっと引き立てる。
デザインは、「レディーゴディバ」「ハート」「ベア」の3種類。
「ホットチョコレート トッパー レディーゴディバ」、「ホットチョコレート トッパー ハート」、「ホットチョコレート トッパー ベア」はいずれも594円となっている。
また、店頭で「ホットチョコレート トッパー」をトッピングした「ホットチョコレート レディーゴディバ」、「ホットチョコレート ハート」、「ホットチョコレート ベア」もそれぞれ810円で展開されている。
「ホットチョコレート トッパー」ラインアップ
なお、同商品は数量・期間限定でなくなり次第終了となる。また、価格は消費税8%を含む価格で記載している。
