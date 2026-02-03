26年4月放送 TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』メインビジュアル・メインPV第1弾を一挙解禁！オープニング主題歌アーティストはILLITに決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

『魔法の天使クリィミーマミ』をはじめとした「ぴえろ魔法少女シリーズ」。そのシリーズ最新作・TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』が、2026年4月より放送。

この度、4月の放送に向けた新情報を一挙解禁！メインビジュアル、メインPV第1弾を公開するとともに、オープニング主題歌アーティストがK-POPグループ・ILLIT (アイリット)に決定！昨年末に「NHK紅白歌合戦」への2年連続出場を果たしたILLITが、渋谷系サブカルチャーのエッセンスとJ-POP感を融合させたダンスポップ曲で本作を彩る。本人たちから動画コメントも到着した。

オープニング主題歌「Bubee」は、渋谷系サブカルチャーのエッセンスとJ-POP感を融合させたダンスポップ曲に仕上がっている。放送の際は、可愛らしいILLITの楽曲もぜひ楽しんでほしい。

＜ILLIT コメント＞

この度、TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』のオープニング主題歌を担当させていただくことになりました！

主題歌のタイトルは「Bubee」です。渋谷系サブカルチャーのエッセンスとJ-POP感を融合させたダンスポップ曲に仕上がっています。素敵なアニメーションと一緒に私たちの曲が流れるのを想像すると、とてもワクワクします！

レコーディング中もアニメの世界に入り込んだような気持ちで歌いました。アニメとリンクした可愛い歌詞とキラキラポップなメロディーで、私たちも大好きな楽曲です。ぜひ皆さんもたくさん聴いてください！新曲「Bubee」、そしてTVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』をぜひ楽しみにしていてください♡

●作品情報

『魔法の姉妹ルルットリリィ』

2026年4月よりTVアニメ放送開始

【スタッフ】

原作：スタジオぴえろ・バンダイナムコフィルムワークス

監督・キャラクター原案：道解慎太郎

シリーズ構成・脚本：柿原優子

キャラクターデザイン：鳥井なみこ・錦 寛乃・袖山麻美

オープニング主題歌：「Bubee」ILLIT

アニメーション制作：スタジオぴえろ

製作：ルルットリリィ製作委員会

【キャスト】

野々山 風＆こんぺとリリィ：橘 めい

野々山 流＆ましゅールル：小鹿なお

うぐいす：七海ひろき

あずき：茅野愛衣

神立塔子：和泉風花

青園せな：廣原ふう

ミーター：八乙女 光

瀬尾翔太：天粼滉平

角谷久士：橘 龍丸

神立矢須王：杉田智和

＜イントロダクション＞

野々山(ののやま) 風(ふう)は夏休みが待ち遠しい無邪気な小学生。

野々山(ののやま) 流(るい)は控えめだけど頑張り屋さんの中学生。

むかしは仲良し姉妹だったふたりも、最近、心の距離がなんだか遠くて……。

ある日、風は不思議な宇宙船に出会い、魔法の力を授かる。

そして一方で流もまた、素敵な魔法の力を手にしていた。

あこがれていた大人の姿に変身する風と流。

ただし、ルールがふたつ。

「期限は1年間」、「魔法のことを誰にも 知られてはいけない」。

やがてふたりはお互いの秘密を知らぬまま、

それぞれアイドルとして活躍することに――！

●イベント情報

『魔法の姉妹ルルットリリィ』プレミア上映会

2026年3月15日(日)

第1部 開場12:30 開演13:00

第2部 開場15:30 開演16:00

会場：丸の内ピカデリー2（東京都千代田区有楽町2-5-1 有楽町マリオン9F）

内容：TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』先行上映、キャスト歌唱ミニライブ＆トークショー

登壇者：橘 めい（野々山 風＆こんぺとリリィ役）、小鹿なお（野々山 流＆ましゅールル役）、七海ひろき(うぐいす役) 、茅野愛衣（あずき役）、和泉風花（神立塔子役）、廣原ふう（青園せな役）、八乙女 光（ミーター役）、天粼滉平（瀬尾翔太役）

※登壇者は予告なく変更になる場合がございます。

チケット価格：3500円（税込）

チケットスケジュール

一般販売（先着）

販売開始：2月7日(土) 12:00

販売URL

https://l-tike.com/luluttolilly-event/

※チケットに関するお問い合わせはこちら

https://l-tike.com/contact/

その他、注意事項等の詳細は公式サイトをご覧ください。

https://www.luluttolilly.com/news/detail.php?id=22947

＜ぴえろ魔法少女シリーズとは＞

今もなお国内外で多数のファンに支持され続ける、

スタジオぴえろ制作の魔法少女シリーズ。

1983年〜1998年にわたり、下記の計5作品がテレビ放送された。

ぴえろ魔法少女シリーズ公式Xアカウント

https://x.com/p_magicalgirls

過去シリーズの詳細はこちら

https://pierrot.jp/magicalgirls/

＜ILLITプロフィール＞



サバイバル番組『R U NEXT?』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人を含む5人組ガールグループ。自主的で積極的な意志(I WILL)と特別な何かを意味する代名詞(IT)が結合して誕生したチーム名には「何にでもなれる潜在力を持つ」グループとしての抱負が込められている。

1st Mini Album ‘SUPER REAL ME’でデビュー。タイトル曲「Magnetic」が世界的大ヒットを記録し、K-POPグループデビュー曲最短期間でSpotify7億ストリーミングを突破するなど、様々なチャートでK-POPデビュー曲初・最高記録を塗り替えた。

昨年2月にリリースした初の日本オリジナル曲「Almond Chocolate」は、K-POPグループの日本オリジナル曲として異例のロングヒットを記録。『第67回 日本レコード大賞』で海外アーティストで唯一「優秀作品賞」を受賞した。9月には、Japan 1st Single ‘時よ止まれ’で待望の日本デビュー。昨年末には「第76回NHK紅白歌合戦」への2年連続出場を始め主要音楽特番を総なめし、日本での確固たる人気を証明。今後の活躍に期待が高まっている。

©ぴえろ・ルルットリリィ製作委員会

