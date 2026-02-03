Kiramune¥ì¡¼¥Ù¥ë8Ç¯¤Ö¤ê¿·¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦IXIS¡¢¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¼ýÏ¿ÆâÍÆ¸ø³«¡ª½é¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ·èÄê¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
ÃËÀÀ¼Í¥¤Ë¤è¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥ì¡¼¥Ù¥ë¡¦Kiramune¤Ë¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡ÖIXIS(¥¤¥¯¥·¥¹)¡×¡£
»ÔÀîÂÀ°ì¡Ê¤¤¤Á¤«¤ï ¤¿¤¤¤Á¡Ë¡¢¾®Ìî¸µ½Õ¡Ê¤ª¤Î ¤â¤È¤Ï¤ë¡Ë¡¢ÁðÌîÂÀ°ì¡Ê¤¯¤µ¤Î ¤¿¤¤¤Á¡Ë¡¢¾®ÎÓÂçµª¡Ê¤³¤Ð¤ä¤· ¤À¤¤¤¡Ë¡¢ºç¸¶Í¥´õ¡Ê¤µ¤«¤¤Ï¤é ¤æ¤¦¤¡Ë¡¢ËÙ¶âÁóÊ¿¡Ê¤Û¤ê¤«¤Í¡¡¤½¤¦¤Ø¤¤¡Ë¤Î£¶Ì¾¤«¤é¤Ê¤ê¡¢Kiramune¥ì¡¼¥Ù¥ëÆâ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾åºÇÂ¿¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®¤È¤Ê¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢IXIS¤Î¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¼Ì¿¿¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¿È¤ò´ó¤»¤ëÅù¿ÈÂç¤ÎÈà¤é¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢3·î5Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëÈà¤é¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRoots of¡Ù¤Î¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¤Î¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖSTARTLINE¡ª¡×¤ò´Þ¤á¤¿Á´6¶ÊÆþ¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢3·î22Æü(Æü)¤Ë¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆóËÜÎ©¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£
¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÅìµþ¡¦¥«¥á¥¤¥É¥¯¥í¥Ã¥¯1F¥«¥á¥¯¥í¥³¡¼¥È¤Ë¤Æ¥È¡¼¥¯¡õÆÃÅµ²ñ¤ò¼Â»Ü¡£¥È¡¼¥¯¥Ñ¡¼¥È¤ÏÃ¯¤Ç¤â´ÑÍ÷²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢À§ÈóÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡Ê¢¨ÆÃÅµ²ñ¤ÏCD¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¡Ë¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥µ¥¤¥ó²ñ¤ò³«ºÅ¡£Kiramune¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥µ¥¤¥ó²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤òÀ¸ÇÛ¿®¤¹¤ë¡£Èà¤é¤Î½é¤á¤Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡ª
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
IXIS¥Ç¥Ó¥å¡¼¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à
¡ØRoots of¡Ù
2026Ç¯3·î5ÆüÈ¯Çä
¡Ú¹ë²ÚÈ×¡Û
ÉÊÈÖ¡§LACA-35259
²Á³Ê¡§¡ï5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Á´6¶Ê¼ýÏ¿
BDÆ±º¡Ê¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¡Ü¥È¥ì¡¼¥é¡¼¼ýÏ¿¡Ë
¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É7Ëç[½¸¹ç+6Ëç1set(¥é¥ó¥À¥àA,B,C Ver.)¡Ï
¢¨¥È¥ì¥«¤Ï6Ëç¤Ç1set¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Ê36P¡Ë
»°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹ÉÕ¤
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û
ÉÊÈÖ¡§LACA-25259
²Á³Ê¡§¡ï2,420¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Á´6¶Ê¼ýÏ¿
½é²óÀ¸»ºÊ¬ÉõÆþÆÃÅµ¡§¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É1Ëç[½¸¹ç¡Ï
¡ãCD¡ä
1¡¥STARTLINE¡ª
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§ÃæÂ¼Êâ¡¢TETTA
2¡¥Spear Narcissus
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§Kyota.
3¡¥Colors
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¸Å²ÏÍ¼¡¡ÊÔ¶Ê¡§EFFY
4¡¥Will be the ONE
ºî»ì¡§TATSUNE¡¡ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§h-wonder
5¡¥Trigger
ºî»ì¡§SHOW¡ÊDigz, Inc. Group¡Ë¡¡ºî¶Ê¡§SHOW¡ÊDigz, Inc. Group¡Ë, Maozon¡ÊDigz, Inc. Group¡Ë¡¡ÊÔ¶Ê¡§Maozon¡ÊDigz, Inc. Group¡Ë
6¡¥Starry Flower
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§ÅÏÊÕÂóÌé
¡ãBlu-ray¡ä
1¡¥¥á¥¤¥¥ó¥°-The Road to Debut-
2¡¥TRAILER
Å¹ÊÞÆÃÅµÆâÍÆ
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§Ê£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤êLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É6Ëç¥»¥Ã¥È
Amazon.co.jp¡§LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡§LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
TSUTAYA RECORDS(°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯/TSUTAYA¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°ÂÐ¾Ý³°)¡§LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¥Í¥ª¥¦¥£¥ó¥°¡§2LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É(89mm¡ß62mm)
A-on STORE/A!SMART¡§Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê2LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
¹ë²ÚÈ×
https://lnk.to/LACA-35259
ÄÌ¾ïÈ×
https://lnk.to/LACA-25259
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
IXIS ¥Ç¥Ó¥å¡¼¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖRoots of¡×È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È
2026Ç¯3·î22Æü(Æü)
ÆâÍÆ¡§¥È¡¼¥¯¡õÆÃÅµ²ñ
½Ð±é¼Ô¡§IXIS
³«ºÅ»þ´Ö¡§12:45¡Á
²ñ¾ì¡§¥«¥á¥¤¥É¥¯¥í¥Ã¥¯1F¥«¥á¥¯¥í¥³¡¼¥È
CDÈÎÇä³«»Ï»þ´Ö¡§ÅöÆü10:00¡Á
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥«¥á¥¯¥í¥³¡¼¥ÈÆâÆÃÀß¥Ö¡¼¥¹
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡¨¥È¡¼¥¯¡õÆÃÅµ²ñ
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È´ÑÍ÷¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Õ¥ê¡¼¥¨¥ê¥¢¤ÏÁÛÄê°Ê¾å¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¤ª½¸¤Þ¤ê¤Î¾ì¹ç¡¢»ö¸ÎËÉ»ßÅù¤Î°ÂÁ´ÌÌ¤Ç¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢Æþ¾ìµ¬À©¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨µÒÀÊÁ°Êý¤ËÍ¥Àè´ÑÍ÷¥¨¥ê¥¢¤òÀß¤±¤Þ¤¹¡£Í¥Àè´ÑÍ÷¥¨¥ê¥¢¤Ë¤´Æþ¾ìÄº¤¯¤Ë¤ÏÊÌÅÓ¡ØÍ¥Àè´ÑÍ÷¥¨¥ê¥¢Æþ¾ì·ô¡Ù¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÅµ²ñÆâÍÆ¡§ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤òÅöÆü¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ï¡¢¥È¡¼¥¯½ªÎ»¸å¡¢ÆÃÅµ²ñ¤Ë¤´»²²ÃÄº¤±¤Þ¤¹¡£
A¾Þ¡¨EP¥µ¥¤¥º¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥«¡¼¥É¥µ¥¤¥ó²ñ¡Ú30Ì¾¡Û
B¾Þ¡§EP¥µ¥¤¥º¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ªÅÏ¤·²ñ¡Ú60Ì¾¡Û
C¾Þ¡§¤ª¸«Á÷¤ê²ñ
IXIS ¥Ç¥Ó¥å¡¼¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖRoots of¡×È¯ÇäµÇ°¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥µ¥¤¥ó²ñ
2026Ç¯3·î22Æü(Æü) 17:30 ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
¢¨À¸ÇÛ¿®¤Î¤¿¤á¡¢»þ´Ö¤¬Á°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð±é¼Ô¡§IXIS
»ëÄ°¥Ú¡¼¥¸¡¨Kiramune¸ø¼° YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
https://www.youtube.com/@kiramune5467
¢¨¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£½ªÎ»´üÆü¤Ê¤É¾ÜºÙ¤ÏSNSÅù¤Ç¤´°ÆÆâÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Roots of¡Ú¹ë²ÚÈ×¡Û/¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§IXIS
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î5Æü(ÌÚ)
ÉÊÈÖ¡¦²Á³Ê¡§
¡Ú¹ë²ÚÈ×¡ÛLACA-35259¡¡5,500±ß(10%ÀÇ¹þ) / 5,000±ß(ÀÇÈ´)
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡ÛLACA-25259¡¡2,420±ß(10%ÀÇ¹þ) / 2,200±ß(ÀÇÈ´)
ÆÃÅµÆâÍÆ
¥ê¥ß¥¹¥¿¤Ë¤ÆÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò1Ëç¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢¡ÖEP¥µ¥¤¥º¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡×¤ò¾¦ÉÊ¤ÈÆ±º¤Î¾å¡¢¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¹¹¤Ë¡¢ÃêÁª¤Ç¤´ÅöÁª¤µ¤ì¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÇÛ¿®Ãæ¤ËIXIS¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÆÃÅµ¤Ë¡Ú°¸Ì¾¡ÜÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¡Û¤ò¤ªÆþ¤ìÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¡§IXIS ¥Ç¥Ó¥å¡¼¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖRoots of¡×¡Ú¹ë²ÚÈ×¡Û/¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û¤¤¤º¤ì¤«1Ëç¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ
¡Á´°÷ÆÃÅµ¡§EP¥µ¥¤¥º¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥«¡¼¥É
¢ÅöÁª¼ÔÆÃÅµ(ÃêÁª)¡§¡ÚÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¡Ü°¸Ì¾¡ÛÆþ¤êEP¥µ¥¤¥º¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥«¡¼¥É
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¡¢¤Î¤¤¤º¤ì¤«1Ëç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖRoots of¡×È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://kiramune.jp/artist/IXIS/
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
Kiramune Music Festival 2026
2026Ç¯5·î9Æü(ÅÚ)¡¢10Æü(Æü)
²ñ¾ì¡§²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
¡ãIXIS¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
²èÁüº¸¤«¤é¡¢ÁðÌîÂÀ°ì¡¦ËÙ¶âÁóÊ¿¡¦¾®ÎÓÂçµª¡¦»ÔÀîÂÀ°ì¡¦ºç¸¶Í¥´õ¡¦¾®Ìî¸µ½Õ
¿ÀÃ«¹À»Ë¡¢Ï²ÀîÂçÊå¡¢¹¾¸ýÂóÌé¤Ê¤É¤ÎÃËÀÀ¼Í¥¤¬½êÂ°¤¹¤ëKiramune (¥¥é¥ß¥å¡¼¥ó)¥ì¡¼¥Ù¥ë½êÂ°¤Î¡¢6¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£
À¼Í¥¤Î»ÔÀîÂÀ°ì¡¢¾®Ìî¸µ½Õ¡¢ÁðÌîÂÀ°ì¡¢¾®ÎÓÂçµª¡¢ºç¸¶Í¥´õ¡¢ËÙ¶âÁóÊ¿¤«¤é¤Ê¤ë¡£
2025Ç¯11·î16Æü¡¢¥ì¡¼¥Ù¥ë¼çºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Æ²ÃÆþ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Kiramune¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://kiramune.jp/