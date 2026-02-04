【ポケパーク カントー】 2月5日 グランドオープン予定 場所：東京都稲城市矢野口4015-1 よみうりランド遊園地内

ポケパーク カントーは2月4日、「ポケモンフォレスト」における入場制限の見直しを発表した。

「ポケモンフォレスト」は、カントー地方を中心としたポケモンたちの生態を観察できる全長約500mの森。自然の地形を活かし、110段の階段や急なのぼり坂などがあるコースとなっており、酒気を帯びている方、妊娠中の方、自身で階段を安全に上り下りすることが困難な方は、入場を遠慮いただくと発表していた。

この入場制限には当初、車いすを利用している方も含まれていたが、運用方法を見直し、エントランスから続く比較的傾斜の少ないエリアへ、階段昇降車を使用した入場サポートを実施すると発表。一方で当日の天候や安全面での状況などにより、入場を遠慮いただく場合もあるとしている。

また、当初の入場制限には「心臓に疾患をお持ちの方」や「高血圧または低血圧の方」なども記載されていたが、現在は「心臓疾患等の持病をお持ちで、ポケモンフォレストのご利用により症状が悪化する恐れのある方」へと記述が変更されている。

当初の入場制限

2026年2月時点での入場制限

(C)2026 Pokemon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

