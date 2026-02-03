2.5次元タレントグループ・シクフォニ、2ndシングル「RAGE」4月8日発売決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2.5次元タレントグループ・シクフォニが、2ndシングル「RAGE」を2026年4月8日に発売することを発表した。本作は、シクフォニがこれまで積み重ねてきた活動の軌跡と、その内側で燃え続けてきた感情を音楽として結晶化させた一枚。人間の内にある怒り、葛藤、悲しみ、情熱を真正面から描き、グループの現在地と未来への意志を鮮烈に刻み込む作品となっている。

2ndシングル「RAGE」は全形態共通で全4曲を収録。リード曲「RAGE」を含む全員歌唱曲2曲に加え、メンバーを3人ずつに分けたトリオ楽曲、雨乃こさめ・LAN・すちによる「FireFly」と、暇72・いるま・みことによる「Rondo Noire」の2曲を収録。同じシングルの中で、希望と狂気、光と闇という対照的な感情を描くことで、シクフォニというグループの表現の幅と奥行きを際立たせている。

タイトル「RAGE」は、シクフォニがまだデビューする前、グループ名すら決まっていなかった時期に、メンバーのすちがグループ名候補のひとつとして考案していた言葉を原点としている。そのキーワードは「layered engage（レイヤード エンゲージ）」。「layer（層・積み重ね）」と「engage（人を惹きつける）」を掛け合わせ、“これまで積み重ねてきたもので人を魅了していく”という意味を持つ言葉。その略称として生まれた「RAGE」には、激しさ、熱望、渇望、そして時代を巻き込むエネルギーといった意味が込められていた。それを現在のシクフォニらしい表現で再定義したものが、2ndシングル「RAGE」となっている。

リード曲「RAGE」では、これまで積み重ねてきたシクフォニの歴史や活動を背景に、人間の内側にある怒り、葛藤、悩み、憎しみといった感情を、決意と情熱へと昇華。「活動を重ねる中で生まれ、積み重なってきた感情を原動力に、さらに前へ進み続けていく。」そんなストーリーが楽曲全体を貫いており、「怒りでも悲しみでも、極端な感情の高ぶりには人を惹きつける力がある」というメッセージが、力強く表現された作品となっている。

同じ“感情の爆発”というテーマを、異なる角度から描いているのが2曲のトリオ楽曲。雨乃こさめ・LAN・すちのトリオ楽曲「FireFly」は、“ホタルの光”をモチーフに、弱くても確かな光が重なり合うことで未来を照らす希望と絆が描写されている。躓きや痛みを抱えながらも前へ進もうとする姿が、まっすぐで温かみのある言葉で綴られ、この曲を聴いた人の背中をそっと押すような一曲に。

一方、暇72・いるま・みことのトリオ楽曲「Rondo Noire」では、欲望や依存、愛と憎しみが紙一重であることを、ダークで中毒性の高い表現で描写されている。畳みかけるようなラップパートと刺激的なフレーズが、甘美で危うい感情へと聴く者を引き込み、堕ちていく美しさ”を肯定する世界観が、シクフォニの表現の振り幅を強く印象付ける。さらに、これら2曲の歌詞には、各メンバーのソロ曲タイトルを想起させる言葉遊びがさりげなく織り込まれており、楽曲をより深く楽しめる要素の一つとなっている。

本作のサブテーマは「心臓（ハート）」。本シングルと同タイトルとなっている春開催のライブツアーメインビジュアルでは心臓を掴み取りにいくような表現が用いられているのに対し、CDメインビジュアルでは自らの胸に手を当て、内なる闘志や怒りと向き合う姿が描かれている。感情や生命の根源である心臓をあえてあらわにすることで、「RAGE」というタイトルが持つ激しさと切実さを、視覚的にも強烈に印象付けている。

「RAGE」は全形態でジャケットデザインが異なる仕様となっており、作品としてのコレクション性も大きな魅力のひとつ。中でも初回生産特装盤は、トールサイズの特別仕様に三方背ケースを採用した、重厚感のあるパッケージ仕様となっている。

初回生産限定盤には「オンライン握手会応募券」と「ランダムトレカ1枚」を封入。初回生産特装盤にはこれらに加え、CDジャケットビジュアルを使用した全員集合の「確定トレカ1枚」と、全48ページにおよぶ豪華フォトブックが付属。さらに、フォトブックには、「SIXFONIA One Man Live【Six-tuation】vol.II -Virtual-」の限定実写ライブ写真をはじめ、3D公演の本編カットや3D体でのオフショットを収録。シクフォニとして初めて実写写真を含む構成となっており、厳選に厳選を重ねた内容で、ステージ上とはまた異なるメンバーの表情をお届けする。（※実写写真はメンバーの顔の周囲に加工を施した内容となります。）

初回生産限定盤および初回生産特装盤に封入される応募券から参加可能なオンライン握手会では、シクフォニとして初となる「Live2D」での実施が決定。今回は各メンバー通常当選50名、特別当選1名の合計306名が当選予定となっており、特別当選では会話時間が通常の10倍という大ボリューム。

●リリース情報

2ndシングル

「RAGE」

4月8日発売

【初回生産特装盤】



価格：￥5,940（税込）

収録曲：全4曲 + インスト3曲

封入特典

オンライン握手会応募券

ランダムトレカ(全6種)

確定トレカ(全1種)

フォトブック(48P)

【初回生産限定盤】



価格：￥1,650（税込）

収録曲：全4曲 + インスト3曲

封入特典

オンライン握手会応募券

ランダムトレカ(全6種)

【通常盤】



価格：￥1,320（税込）

収録曲：全4曲 + インスト3曲

詳細はこちら

https://sixfonia.com/information/792

Illustration by :すわだ

＜シクフォニとは＞

超大型オーディションを潜り抜けた最強の6人による2.5次元タレントグループ。2022年8月、オリジナル曲「J0KER×JOK3R」を引っ提げて衝撃的なデビューを飾る。その音楽性や企画力の高さを武器に、様々なオリジナルソングや、歌や声を使ったチャレンジ企画動画、「歌ってみた」と呼ばれるカバーソングなどの投稿をメインに活動している。チャンネル登録者数は118万人を超えており、急速に人気を集め、勢力を拡大している新進気鋭の6人組。その勢いは留まることを知らない。

2025年10月26日（日）にはグループ初となる３Dライブをシクフォニ公式YouTubeチャンネルにて全世界全編無料配信し、アーカイブにて配信中。さらには、３Dライブとリンクした生身ライブを11月に大阪・おおきにアリーナ舞洲にて2公演開催し、12月には東京・LaLa arena TOKYO-BAYにて2公演を開催。総動員数36,000人を記録し大盛況の後に終幕。2026年春にはシクフォニ史上最大規模となる会場Kアリーナ横浜公演を含む2ndライブツアーの開催を発表。

＜メンバー＞

（上段左から）

LAN（らん）、すち、みこと

（下段左から）

暇72（ひまなつ）、雨乃こさめ（あめのこさめ）、いるま

関連リンク

シクフォニ公式X

https://x.com/sixfonia_info