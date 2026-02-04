ピクミンを無限にひっこぬける! ちっちゃい 「∞ひっこぬきピクミン Lite」登場!
バンダイは、「∞ひっこぬきピクミン Lite」(660円)を2026年3月7日に発売する。
2026年3月7日発売「∞ひっこぬきピクミン Lite」(660円)
「∞ひっこぬきピクミン Lite」は、「∞ひっこぬきピクミン DX」の絶妙なひっこぬき感覚をより手軽に楽しめるアイテム。Lite版はサイズが小さく、ボールチェーンが付くので、身の回りのモノに付けて持ち運べる。なお音声は鳴らない。
全5種類のピクミンからランダムで1種が封入。どのピクミンがひっこぬけるかはひっこぬいてのお楽しみだ。
○セット内容
本体…1個
シール…1枚
○ラインナップ（全5種）
青ピクミン
黄ピクミン
赤ピクミン
白ピクミン
紫ピクミン
※商品1個につきいずれか1種が入っている
(C) Nintendo
