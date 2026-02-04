バンダイは、「∞ひっこぬきピクミン Lite」(660円)を2026年3月7日に発売する。

「∞ひっこぬきピクミン Lite」は、「∞ひっこぬきピクミン DX」の絶妙なひっこぬき感覚をより手軽に楽しめるアイテム。Lite版はサイズが小さく、ボールチェーンが付くので、身の回りのモノに付けて持ち運べる。なお音声は鳴らない。

全5種類のピクミンからランダムで1種が封入。どのピクミンがひっこぬけるかはひっこぬいてのお楽しみだ。









○セット内容

本体…1個

シール…1枚

○ラインナップ（全5種）

青ピクミン

黄ピクミン

赤ピクミン

白ピクミン

紫ピクミン

※商品1個につきいずれか1種が入っている

(C) Nintendo