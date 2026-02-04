テクニカルポイント ドル円 一目均衡表の雲上限付近 テクニカルポイント ドル円 一目均衡表の雲上限付近

160.59 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

156.57 21日移動平均

156.50 エンベロープ1%上限（10日間）

156.35 一目均衡表・雲（上限）

156.31 現値

155.78 一目均衡表・基準線

155.67 一目均衡表・転換線

154.95 10日移動平均

154.25 100日移動平均

154.18 一目均衡表・雲（下限）

153.40 エンベロープ1%下限（10日間）

152.56 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

150.22 200日移動平均



一目均衡表の雲上限付近での推移となっている。しっかりと超えて１５６．５０を付けるような動きを見せると流れが変わる可能性。

