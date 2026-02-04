テクニカルポイント ドル円 一目均衡表の雲上限付近
一目均衡表の雲上限付近での推移となっている。しっかりと超えて１５６．５０を付けるような動きを見せると流れが変わる可能性。
