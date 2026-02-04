160.59　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
156.57　21日移動平均
156.50　エンベロープ1%上限（10日間）
156.35　一目均衡表・雲（上限）
156.31　現値
155.78　一目均衡表・基準線
155.67　一目均衡表・転換線
154.95　10日移動平均
154.25　100日移動平均
154.18　一目均衡表・雲（下限）
153.40　エンベロープ1%下限（10日間）
152.56　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
150.22　200日移動平均

一目均衡表の雲上限付近での推移となっている。しっかりと超えて１５６．５０を付けるような動きを見せると流れが変わる可能性。