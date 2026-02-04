プロデュースも行うＳＵＰＥＲ　ＥＩＧＨＴ・大倉忠義　アイドル戦国時代の後輩に「仲良いのはいいけど…」

２日深夜放送のテレビ朝日系「ＭＥＧＵＭＩママのいるＢａｒ」（月曜・深夜１時１７分）に、ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ・大倉忠義とお笑いトリオ「パンサー」の向井慧が出演。大倉がグループ活動と並行して手がけるジュニアのプロデュースなどについて語った。

アイドルグループ戦国時代と言われていることについて、ＭＥＧＵＭＩから「とんでもないじゃないですか？ どうやってすみ分けていくかって考えるんですか？」と問われると、「いや、まあ、ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴに関しては、誰もまねしないでしょうし…なので、このまま楽しくやろうみたいになってますね」と大倉。

プロデュースをするグループやジュニアが“戦国”の渦中にいることについては、「ライバル意識は本人たちには持ってほしいと思ってます。やっぱり順位が決まるわけじゃないですか。そういう世界。もちろん裏で仲良いのはいいですけど、実際は誰かが残る世界だと思ってるんで、そこは一つ、気持ちとして持っててほしいと思いますね」と語った。

また、ＭＥＧＵＭＩから「自分も出ていて、育成もプロデュースもって、このバランスがお好きなんですね」と言われた大倉は「純粋に息抜きできる場所にもなってますし、勝手に。プロデュースもこっちの仕事も、どっちも息抜き」と話した。