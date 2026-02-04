『ばけばけ』ラストに騒然「逆に怖い」「何があった？」
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）が主演を務めるNHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合ほか）の第88回が、2月4日に放送された。松野家を巡る嫌がらせが突如止む不可解なラストシーンが描かれ、視聴者の間で動揺と考察が広がっている。
【写真あり】「大物キター！」『ばけばけ』相関図が話題
『ばけばけ』は、松江で生まれ育ったヒロイン・松野トキが、人生につまずきながらも前向きに歩み、世界を放浪してきた外国人英語教師と出会う物語。「怪談好き」という共通点を通じて心を通わせ、何気ない日常を重ねていく夫婦の姿を描く。松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに大胆に再構成したフィクションで、脚本はふじきみつ彦氏が手掛けている。
第88回では、松江新報の記者・梶谷（岩崎う大）の記事がきっかけとなり、トキがヘブン（トミー・バストウ）の「ラシャメン」だと人々に誤解されてしまう。松野家の庭には罵詈雑言を書いた紙やゴミが連日投げ込まれ、嫌がらせがエスカレート。トキとヘブンは深く傷つき、周囲の視線の変化に疲弊していく。
そんな中、サワ（円井わん）やなみ（さとうほなみ）をはじめ、白鳥倶楽部の仲間や教え子たち、庄田（濱正悟）らが駆けつけ、松野家を励ます。久しぶりに家に笑い声が戻り、ヘブンは「マツエ……スバラシ、ノ、マチ」「ヤッパリ……スキ」と人の温かさに触れる姿を見せた。しかし、嫌がらせ自体は収まらず、不安は残されたままだった。
ところがラストシーンで事態は急変する。ヘブンが玄関を出ると、いつも散乱していた紙やゴミは影も形もなく、「ナニモナイ……」とつぶやく。フミ（池脇千鶴）も庭を見渡し、「あれ？きれい」と驚き、トキも思わず声を上げる。理由は明かされないまま、第88回は幕を閉じた。
この不可解な展開にSNSでは、「なぜ急に終わった？」「何があったのか分からない」「逆に怖い」「ミステリー」「人の噂も75日ということか」「梶谷が訂正記事を書いたのでは」「誰かが一晩中見張っていた？」など、さまざまな憶測と考察の声が飛び交っている。嫌がらせの真相と、その裏にある人の思惑が今後どのように描かれるのか、物語は新たな局面を迎えそうだ。
